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比爾因疫退出 奧運男籃雪上加霜

體育新聞組／綜合報導
比爾因疫無法前往日本參加奧運。（美聯社）
比爾因疫無法前往日本參加奧運。（美聯社）

在被列入新冠病毒健康和安全協議觀察名單後，美國奧運籃球隊15日宣布，先發後衛比爾（Bradley Beal）不會參加即將到來的東京奧運會。

比爾13日在拉斯維加斯參加以108：80戰勝阿根廷的比賽後次日就被列入觀察名單。他該場得分17分，與杜蘭特（Kevin Durant）不相上下，也未表現出任何染病跡象。

在確認比爾奧運除名後不久，美國隊也宣布「出於謹慎考慮」，前鋒葛蘭特（Jerami Grant）被列入健康和安全協議觀察名單。這項消息證實「The Athletic」稍早的報導，指葛蘭特已被納入觀察名單，但並未檢測出陽性反應。

美國隊總教練波波維奇（Gregg Popovich）15日談到美國隊失去比爾的損失指出，「自從他還是個小孩以來，這就是他的夢想。」「他打得很棒，在場上很開心，是球隊和諧氣氛的重要組成部分。但這樣的結果是毀滅性的。」

目前還不清楚誰將取代比爾。比爾本周在美國隊的三場熱身賽中都與里拉德（Damian Lillard）一起擔任後衛，這意味著他的缺席將須重新調整先發陣容。目前隊上打相同位置的還有芝加哥公牛隊後衛拉文（Zach LaVine），而太陽隊布克（Devin Booker）和公鹿隊哈勒戴（Jrue Holiday）將在打完NBA總決賽後加入。

這項消息對在奧運熱身賽中苦苦掙扎的美國隊來說是個重大打擊。在13日戰勝阿根廷之前，美國隊的熱身賽戰績為0勝2敗，包括以90：87負於奈及利亞，以91：83負於澳洲

美國隊將在16日與澳洲進行另一場熱身賽，然後在18日對陣西班牙後結束熱身賽。隨後前往日本，於7月25日首場比賽對陣法國。雖然熱身賽表現不佳，比爾無法出賽，但美國隊仍被看好會贏得金牌。

美國 東京奧運 澳洲

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