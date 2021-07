接布萊恩10號戰袍 泰托姆：失去他後首戰 格外有意義

正隨著美國 男籃積極備戰東京奧運 的塞爾蒂克當家球星泰托姆(Jayson Tatum),接下布萊恩(Kobe Bryant)過去所穿的10號戰袍。泰托姆坦言,這對他來說意義重大。

「這是我們失去布萊恩之後迎來的第一個奧運,這顯得格外有價值和意義。」泰托姆說。「這是一個至高無上的榮譽,我很自豪地穿上它。」

布萊恩過去曾在國家隊穿10號戰袍。(美聯社資料照片)

2013年,當時才15歲的泰托姆曾代表美國隊出征在烏拉圭舉行的U16美錦賽,當時他選擇的背號就是10號。其原因自然就是布萊恩。

「每個人都知道他是我最喜歡的球員。我15歲的時候就穿上我最喜歡球員的號碼,這感覺就像我和他有某種程度的聯繫。」泰托姆說。

