接布萊恩10號戰袍 泰托姆：失去他後首戰 格外有意義
正隨著美國男籃積極備戰東京奧運的塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum），接下布萊恩（Kobe Bryant）過去所穿的10號戰袍。泰托姆坦言，這對他來說意義重大。
「這是我們失去布萊恩之後迎來的第一個奧運，這顯得格外有價值和意義。」泰托姆說。「這是一個至高無上的榮譽，我很自豪地穿上它。」
2013年，當時才15歲的泰托姆曾代表美國隊出征在烏拉圭舉行的U16美錦賽，當時他選擇的背號就是10號。其原因自然就是布萊恩。
「每個人都知道他是我最喜歡的球員。我15歲的時候就穿上我最喜歡球員的號碼，這感覺就像我和他有某種程度的聯繫。」泰托姆說。
New team, same expectations.— USA Basketball (@usabasketball) July 5, 2021
The 🇺🇸 #USABMNT Olympic numbers are in 🙌 pic.twitter.com/W3aecRZpxw
美國男籃球員背號順序為：
4號球衣：比爾（Bradley Beal）
5號球衣：拉文（Zach LaVine）
6號球衣：里拉德（Damian Lillard）
7號球衣：杜蘭特（Kevin Durant）
8號球衣：米道頓（Khris Middleton）
9號球衣：葛蘭特（Jerami Grant）
10號球衣：泰托姆（Jayson Tatum）
11號球衣：勒夫（Kevin Love）
12號球衣：哈勒戴（Jrue Holiday）
13號球衣：阿德巴約（Bam Adebayo）
14號球衣：格林（Draymond Green）
15號球衣：布克（Devin Booker）
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