接布萊恩10號戰袍 泰托姆：失去他後首戰 格外有意義

接下布萊恩過去在美國隊所穿的10號戰袍。泰托姆坦言，這對他來說意義重大。 （美聯社）

正隨著美國 男籃積極備戰東京奧運 的塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum），接下布萊恩（Kobe Bryant）過去所穿的10號戰袍。泰托姆坦言，這對他來說意義重大。

「這是我們失去布萊恩之後迎來的第一個奧運，這顯得格外有價值和意義。」泰托姆說。「這是一個至高無上的榮譽，我很自豪地穿上它。」

布萊恩過去曾在國家隊穿10號戰袍。（美聯社資料照片）

2013年，當時才15歲的泰托姆曾代表美國隊出征在烏拉圭舉行的U16美錦賽，當時他選擇的背號就是10號。其原因自然就是布萊恩。

「每個人都知道他是我最喜歡的球員。我15歲的時候就穿上我最喜歡球員的號碼，這感覺就像我和他有某種程度的聯繫。」泰托姆說。

New team, same expectations.



The 🇺🇸 #USABMNT Olympic numbers are in 🙌 pic.twitter.com/W3aecRZpxw — USA Basketball (@usabasketball) July 5, 2021

美國男籃球員背號順序為：

4號球衣：比爾（Bradley Beal）

5號球衣：拉文（Zach LaVine）

6號球衣：里拉德（Damian Lillard）

7號球衣：杜蘭特（Kevin Durant）

8號球衣：米道頓（Khris Middleton）

9號球衣：葛蘭特（Jerami Grant）

10號球衣：泰托姆（Jayson Tatum）

11號球衣：勒夫（Kevin Love）

12號球衣：哈勒戴（Jrue Holiday）

13號球衣：阿德巴約（Bam Adebayo）

14號球衣：格林（Draymond Green）

15號球衣：布克（Devin Booker）