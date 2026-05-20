前內政部長李鴻源、成大教授謝正倫 談台灣用生命學防災

內政部前部長李鴻源（右）與成功大學水利及海洋工程學系名譽教授謝正倫（左）。（記者余承翰／攝影）

極端氣候考驗已到家門口，台灣面對相對熟稔的颱風防災展現世界級能力；然而，氣候變遷 挑戰不斷推進，新型態災害層出不窮，台灣是否仍有能力應對未來？內政部 前部長李鴻源與知名防災的成大名譽教授謝正倫相識超過半世紀，他們以「救災老兵」沉重的心情說，台灣是在用生命學習防災。

問：請教兩位老兵專家，在極端氣候考驗下，政府和人民準備好了嗎？

新災害問世 速度已超過研究

謝正倫（以下簡稱謝）：我目前是成大水利與海洋工程學系名譽教授，一早搭最早班高鐵 來台北，台灣防災體系的問題，不在於過去做得不夠，在於未來變得太快。台灣防救災體系，對已經發生過的災害，其實已經可以做到世界級水準，可以給到80分。問題在於，氣候變遷正不斷產生新的災害，講得聳動一點，新災害出現的速度，已經超過學界認知與研究速度。

也就是說，災害會進化，而且自然界的速度，比我們快。當前防災最大的困境－人類的知識體系正落後於自然的變化。

台灣防救災體系對已發生過的災害能做到世界級水準，氣候變遷不斷延伸出新災害，新災害的速度超過學界認知和研究速度，代表災害會進化，而防救災文化也需要進化，但自然界的速度還是比我們快一些。學界研究速度、認知災害速度確實慢了些，身為學界一員也有點不好意思。

以降雨為例，降雨是最直接可觀測的變化，八七水災時，一天降下了約1000公釐的雨量；到了賀伯颱風，兩天降下近2000公釐雨量。差不多40年的時間，雨量增加約1000公釐，賀伯颱風後不到15年，八八風災降下了3000公釐的雨量。雨量的進化，讓洪水成為土石流，再土石流進化為深層山崩，導致新型態災害。

複合型災害 由台灣最早定義

台灣不止總雨量增加，降雨尖峰強度、每小時雨量也在改變。銅門村事件一小時降下71公釐的雨量，到了當代，一小時降雨量可達130公釐，幾乎以翻倍速度增長。尖峰降雨造成的災害如游擊隊，「打了就跑」，等反應過來災害已然發生，也對預警機制造成很大困擾。

台灣正面臨短延時強降雨增加、總雨量增加，「雙增」狀況導致更複雜的災害型態。自莫拉克颱風後才定義了複合型災害一詞，台灣也是最早定義複合型災害者，如今日本也非常看重，因為大家都遇到類似的困境。

李鴻源（以下簡稱李）：面對幾乎每年都要交手的颱風，台灣防災準備已經算很強，但只要是不懂的災害，一定會出事。例如曾發生的八仙樂園粉塵暴、高雄氣爆、花蓮堰塞湖洪災等，就是一個surprise，可能措手不及。

台灣防災最大盲點在於「熟練偏誤」–對熟悉災害有一定應變能力，但可能反應過度，用大砲在打小鳥。我們永遠在災害發生後才開始學，等你學會了，新的災害又來了。很多人相信人定勝天，但我不相信。政治人物總認為建設是硬道理，台灣許多重大建設，從一開始就忽略自然限制，工程可以做到，但不代表應該做，每塊土地都有它的limitation（限制），很多工程做在不該做的地方。

談起防災中樞，不論我們是要用美國的一條鞭方法，還是借鏡日本防災擔當大臣模式，這兩種不同運作方式，都比台灣現況理想，重點是要把它做到位，問題是，我們學人家，都學不到一半。只學技術，不學國土規畫；只重建設，不重限制。結果就是不斷建設、不斷受災、不斷重建，落入修不勝修困境。

坦白講我們離READY還很遠，若北台灣發生強震，災情恐怕還是讓人憂心，應該看看日本怎麼做防震準備，日本防災公園可在最短時間內布置100座廁所、營帳，直升機也能升降，台北市嚴格來說沒有一座真正合格的防災公園。

想落實防災 政治上須先強大

大家都讓認知防災很重要，卻不會有人用心落實，因為想做好這件事，政治上必須很powerful（強大的），也必須要有夠authority（權威）的防災指揮官才能推動整個防救災體系。

問：36年前花蓮銅門村事件被視為台灣土石流災害發韌，請老師幫忙談談當年這段歷程？

謝：花蓮秀林鄉銅門村，被視為台灣土石流災害認知的起點。民國79年（1990年）6月，歐菲莉颱風自花東一帶登陸，帶來持續性降雨。從今日的標準來看，當時的降雨並不極端，總雨量不到500毫米、每小時最大雨量約71毫米，但銅門村卻發生突如其來的山區災變。

當時山坡上的鬆動土石，在短時間內被雨水挾帶而下，夾雜大量泥砂與漂流木，瞬間沖入聚落。原本平靜的山村，在短短幾分鐘內被混濁洪流吞噬，道路中斷、房舍受損，村民在毫無預警的情況下倉皇逃生。由於當時社會與政府對此類災害缺乏認知，多數人僅以山洪爆發稱之，並未理解其機制與風險。

銅門村事件 台防災史分水嶺

銅門村事件之後，政府首次意識到這並非單純洪水，而是一種具特定條件與破壞型態的災害。隨後在農委會邀請下，日本學者來台調查，正式將此類事件定義為「土石流」。這個名稱的確立，不只是學術分類，更開啟台灣對土石流的系統性研究與治理，算是談台灣土石流災情的發韌。

回頭來看，這場在當時並不被視為極端的災害，卻成為台灣防災史的重要分水嶺。它提醒我們，災害的可怕，不僅在於強度，更在於人們是否理解它。

防災其實是一種文化，它需要時間。30多年前在花蓮銅門村災後公聽會上，他向地方人士說明土石流觀念時，民眾一知半解，甚至把「土石流」聽成「土石牛」或「土石榴」，有人當成牛，有人當成水果。

直到賀伯颱風神木村事件發生後，透過媒體影像，土石流才真正進入社會認知，文化是慢慢形成的，但問題是，我們現在沒有時間慢慢來。

看鏟子超人 公私力量要整合

問：去年發生光復鄉洪災，大量土石湧入民宅，各地熱血民眾帶著鏟子搭火車直奔災區，如何看待「鏟子超人」現象？

李：在80年代（1990年代），許多研究人員是從研討會的影片才認識土石流，時至今日，對台灣十歲、五歲孩子談土石流，他們也能有一些概念。

另一個令人憂心的是防救災人才的培育，台灣國立大學幾乎沒有防災相關科系，公務員體系中，也沒有防救災直系，應變中心運作時，就是把不同專業的人抓在一起，未能從基礎開始培養。

民國98年（2009年）莫拉克颱風期間，高雄甲仙小林村發生台灣近代最慘重的山崩災難，短時間內累積超過3000毫米降雨，引發大規模深層崩塌。整片山體滑動，瞬間掩埋小林村，多數居民在毫無逃生時間的情況下遭吞噬，造成數百人罹難、失蹤，幾近滅村。相隔16年後，2025年9月23日因颱風豪雨導致潰壩，花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀19人死亡、157人受傷、五人失聯，被視為繼小林村事件後，台灣近年最嚴重的複合式山崩與土石流災難之一。一起又一起的沉重事件，說明著「我們是在用生命寫教材」。

謝：這很好的。民眾自發投入救災，代表社會力量的覺醒，但人數一多，就需要組織，需要政府介入，推動公私力量整合。從自發到有組織，再到有政策，就是文化的進化。