中華電信行政長陳元凱 強打「幸福職場」吸引Z世代人才

中華電信行政長暨執行副總陳元凱（前排中）率團隊積極徵才，強打幸福企業模範生，吸引Z世代人才。（記者黃晶琳／攝影）

工作、生活平衡WLB（Work-Life Balance）是年輕人求職的新焦點，更是電信龍頭中華電信重返年輕世代求職熱門企業關鍵。近期中華電信招考399人，狂吸上萬人報考，扭轉過往跟竹科搶人才的劣勢，除了工作、生活平衡，國際舞台及創業機會等多元職涯發展更是吸引人才關鍵。

彈性工時 福利升級吸睛

早年在官股色彩濃厚的中華電信上班，就像是半個鐵飯碗，每每招考都吸引萬人報名，錄取率甚至不到1%。近年受到台積電 、聯發科等竹科的科技大廠，以高薪、高獎金廣吸人才，讓中華電信徵才一度受阻，甚至面臨搶人才的危機。

中華電信每年徵才約1500至1600人，董事長簡志誠多次強調，中華電信在高度競爭的電信產業中，營運不斷創新高，最大動力之一就是人才永續，2026年更要聚焦AI、網路韌性及人才永續，人才是不斷成長的重要一環。

為廣納人才，中華電信近年積極加薪、提升福利津貼，增加休假福利等，自2022年起年年定額加薪，後續更新增伙食津貼、交通津貼，累計每個月光是定額加薪、各類津貼達1萬5900元（台幣，下同，約504美元）；自2021年開始加發一次性獎金，六年共發出超過8萬元。

除了加薪、加津貼、加激勵獎金外，中華電信還提升「休假」福利，包含身心調適假、生日假，有薪事假，甚至首年加入公司的同仁都擁有保證至少三天的特休假。相較於部分企業即使提供多元假別，員工也不一定敢請，中華電信是「有假」也「敢請」，中華電信觀察，員工有需要就會請，包含生日假或者身心調適假都有不錯的執行率。

而中華電信首創育兒彈性工時，更是員工超有感的制度，符合資格員工有九成均提出申請，且即使提早下班一個小時，但工作效率明顯提升。

提供舞台 滿足職涯需求

雖然薪資及獎金不一定比得上科技大廠，但中華電信強化福利、員工、育兒照顧，強調打造工作、生活平衡的工作環境，讓中華電信成為台灣幸福企業常勝軍，加上中華電信積極導入AI，擴大國際市場布局，更鼓勵內部創業，讓員工同時擁有國際舞台及創業機會等多元職涯發展空間，擄獲年輕世代的心。

中華電信行政長暨執行副總陳元凱指出，中華電信國際布局從東南亞、日本熊本、美國亞利桑那，甚至位於德國的歐洲分公司，讓同仁有機會累積國外工作資歷，同時鼓勵內部創業，透過完整培育機制，像是中華資安國際就是從內部創業到成功掛牌上市，還有更多創業團隊正在培育過程、或邁向獨立成立公司階段。

近期台灣進入「大缺工時代」，但中華電信不管是大型招考或者是開出職缺，應徵人數都明顯提升，近期招考計劃開出399人職缺，甚至吸引上萬人報名，成為人才趨之若鶩的幸福職場。

陳元凱認為，在中華電信，不管是業務、財務、公務、管理，理組、文組的人才都可以找到舞台，站在中華電信這個巨人肩膀上，眺望國際，還可以達到工作、生活平衡，即使面臨台灣少子化及科技業人才競爭，但中華電信提供職場環境及職涯舞台，均符合Z世代的求職需求。

增加薪資及福利必然增加營運成本，也最令企業卻步的關鍵。但中華電信員工及經營團隊，以經營效率證明，即使提早一小時下班也不影響工作進度，即使增加福利及薪資等營運成本，也不影響獲利表現，更屢創新高，超越高標財測，展現了「人才永續」才是企業進步的最大動力。