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檳榔西施變奧運跆拳金牌 陳詩欣愈不被看好愈要拚

記者郭政芬王駿杰／即時報導
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帶傷奮戰2004年雅典奧運，陳詩欣（右）未列外界看好的奪牌名單，但一路過關斬將，...
帶傷奮戰2004年雅典奧運，陳詩欣（右）未列外界看好的奪牌名單，但一路過關斬將，奪下中華隊首面奧運金牌。圖為陳詩欣嘴角流血仍奮力進擊。（本報資料照片）

從浪跡街頭的「檳榔西施」到為台灣奪下首面奧運金牌，「跆拳道天才少女」陳詩欣的人生故事，譜出台灣版「打不倒勇氣」的詩篇。

「消失」十年的陳詩欣接受聯合報獨家專訪，分享年少叛逆、黃金人生、婚變的心路歷程，她的每段人生都讓人悸動。

叛逆女孩 譜打不倒勇氣

從贏得世界冠軍的「天才少女」到浪跡街頭的「檳榔西施」，跆拳道女將陳詩欣闖進2004年雅典奧運時並不被看好奪牌，但「愈不被看好就愈要拚給大家看」支持她連闖四關；事隔22年，她仍難忘替台灣奪下首面奧運金牌的悸動。

「那可能是我人生最後的機會，我不想輸。」陳詩欣說，裁判舉起她右手宣布獲勝時，她喜極而泣，「那是辛苦練習的收穫，更彌補我離開賽場三年的遺憾」。

自嘲沒有天分 全靠苦練

陳詩欣五歲起接受父親陳偉雄訓練，國中嶄露頭角，15歲當選世界盃國手，1994年世界盃踢贏韓國強敵勇奪冠軍、當選大會最優秀女選手，獲得「跆拳道天才少女」美名；兩年後再奪世界盃冠軍。

「天才是每天練習累積出來的，我其實沒什麼天分。」她說，當年同批接受父親訓練的女生約15人，隨訓練強度增加，掉淚的人變多，受訓的人有逐漸減少；「父親對我更嚴格，激勵及責備比其他人多，他希望我成為大家的榜樣」。

退隱三年 重返賽場尋夢

榮耀伴隨著沉重壓力。陳詩欣說，生活重心都是跆拳道，幾乎沒有休息與玩樂時間，她內心卻渴望像同齡女生一樣打扮、放鬆，因此在18歲跆拳道運動員奔向巔峰的高光時刻選擇「退隱」。

「所謂退隱，其實就是離家出走，那是年少時期的叛逆，我不但徹底遠離跆拳道，也與家人斷了所有聯繫。」陳詩欣說，她獨自到台中闖蕩，擺地攤賣衣服、當電玩小妹、叫賣檳榔，做過很多工作也碰了不少壁，嘗遍人情冷暖後，決定重回那個讓自己迷戀的跆拳道世界。

陳詩欣說，那時在電視上看見「子欲養而親不待」警語，內心突然湧現巨大恐懼，「超怕回去看不到爸媽，很怕他們因我而氣壞身體」，於是在父親生日那天提著蛋糕忐忑地推開家門，見到父親時只簡單說了句「爸，我回來了。」她表達希望父親陪她一起走完未完成的路，「那一刻，我下定決心必須完成自己該做的事」。

空白三年，一切重新開始，陳詩欣一九九九年進入台北體院後的復出之路並不順遂，兩年多沒有國際賽成績，無緣參加2000年雪梨奧運，她第一次體會「想打卻不能打」的煎熬。她將目標鎖定在下屆奧運，連拿2001年東亞運及世界盃、2002年世界盃及亞運金牌，但突然韌帶撕裂、世錦賽甚至沒進四強，陷入長達一年的低潮。

她將自己關在房內整整一周，直到母親安慰，或許是上天希望讓她暫時停下腳步、讓身心修復與調整，她調整情緒後，再度步上征途。

雅典奧運 突破零金魔咒

2004年雅典奧運，跆拳道被視為台灣突破「零金魔咒」的關鍵項目，但陳詩欣並未列入外界看好的四人奪牌名單；少了壓力與包袱的她，首戰輕取尼泊爾選手，八強戰以一比○險勝哥倫比亞對手，準決賽對上加拿大選手靠得分優勢獲勝，決賽拚鬥到最後幾秒，最終以五比四贏了古巴選手，為中華隊奪下奧運史上第一面金牌。

「跆拳道不只是比賽與獎牌，它承載了人生起伏，也塑造勇氣與堅持。」陳詩欣回顧人生數度哽咽，「跆拳道給了我重新開始的力量，我想用自己的經歷教會孩子在困境中不退縮，勇敢面對挑戰」。

陳詩欣（左）5歲起接受父親陳偉雄（右）訓練，15歲首度參加世界盃即摘金。（本報資...
陳詩欣（左）5歲起接受父親陳偉雄（右）訓練，15歲首度參加世界盃即摘金。（本報資料照片）

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