創泓科技董事長黃健寧 手握加值服務、領先趨勢兩利器

創泓科技董事長黃健寧。(圖╱創泓提供)

創泓科技從創立初始，就達成營收每年成長20%的亮眼表現，並且在近幾年持續拓展新業務，形成多角化經營。創辦人兼董事長黃健寧表示，加值服務以及領先趨勢是創泓發展至今的兩大利器。

黃建寧指出，創泓透過提供更高的價值來取得客戶的信任以及黏著度，同時也能獲得代理商的信賴，拿下更多代理權。此外，持續追蹤產業動態，則能夠提前發掘未來商機，搶占領先優勢，未來創泓也將會以這兩大策略方針持續向前邁進。

●確立小而美策略 技術勝出

黃建寧回顧公司成立初期，由於規模小、資金少，許多人懷疑創泓憑什麼拿下代理？但他卻不這麼想，正因為規模小，才能夠更加專注於手中的產品。因此，黃健寧當初將創業基金全部買了設備，專心致志地思考如何將其包裝銷售，並成功在第一個季度全數銷售完畢，拿下開門紅。

在打下第一場勝仗後，黃健寧確立了「小而美」的經營策略，雖然公司沒有龐大的資金後援，但卻有十分堅實的技術基礎，因此以技術型、加值型的代理商自居，將代理產品進行加值後再銷售出去，成功走出自己的路。多年來，創泓也持續培養人才，讓公司能夠提供更多加值以及整合型服務，增加自身價值。

黃健寧指出，當初在創立創泓之前，他便曾擺脫工程師崗位的侷限，到Pre-sale、PM 跟 Sales等需要與客戶接觸的崗位歷練，因為他知道，僅僅只會技術，是無法將產品賣出去的，同時也只能永遠為別人打工。

「資安產業的銷售過程不是純粹賣一個設備，而是必須了解客戶的業務形態、Business Model後，思考如何把資安設備結合進客戶的營運系統中，也就是所謂顧問式的銷售，恰好我對這個模式頗感興趣。」黃健寧笑著說。

●切入無人機產業 持續成長

當初在.Com時代，黃健寧就憑藉著優秀的商業嗅覺，發現資安產業將會有非常大的市場規模；因此在資安本業發展到一定規模的同時，黃健寧也不忘持續發掘新的趨勢。而從IoT聯想到無人機，就是他給出的答案。

當初在IoT概念出來後，黃健寧辨認為邊緣運算將會是極具成長爆發力的明星產業，而現在進階到邊緣AI後，成長潛力更為驚人。「每一個端點都必須具有作業系統及運算能力，一定會配備CPU、Memory，以及AI所需的GPU。既然它有運算能力，它就是一個應用程式，那就有出現漏洞的可能性。」黃健寧自信地表示。

在這個邏輯下，黃健寧聯想到無人機飛行時，操控安全性將會是重大問題，進而以資安防護切入無人機產業，而後又以累積多年的AI軟體及影像辨識能力加深合作，進行軟硬整合，成功打下營運的第二支腳。

此外，由於是資安起家，矛與盾的概念早已深耕在黃健寧心中，因此他當初便堅信必定會有反無人機的解決方案產生。果然創泓去年在友人的介紹下，憑藉著對無人機的know how、開發加值能力以及強大的通路實力，拿下Sentrycs的台灣獨家代理，為公司營運再添一把火。

展望未來，黃健寧表示，未來公司的整體戰略，資安需求是絕對存在，並且在AI的發展下，解決方案會愈來愈多，創泓將持續找尋適當的解決方案，來因應AI時代的資安需求。無人載具部分，則是以推動去紅供應鏈的關鍵零組件為主，除無人機外，也包括無人船、機器人及機器狗。