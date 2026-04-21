桃園市副市長蘇俊賓、國家級設計家林磐聳 用明信片畫人生

喜愛塗鴉的八歲林磐聳（右）與四弟林擎天合影。(圖／林磐聳提供)

一位是桃園市副市長蘇俊賓、一位是國家級設計家林磐聳，政治人物和藝術大師看似兩條平行線，兩人卻意外在小小明信片找到共同癖好，許多人用鏡頭記錄人生，他們卻用上千張明信片畫下全世界。

丹麥 PostNord郵政公司去年底宣布，正式終止長達400多年的信件投遞服務，象徵丹麥傳統郵政時代的結束，象徵紙本信件的美好年代回不去了，台灣卻有人仍在堅持老派的郵遞文化，對抗來勢洶洶的數位浪潮。

蘇：攜女出國 畫畫比拍照印象深

問：兩位為何喜歡畫明信片？

蘇俊賓（以下簡稱蘇）：我大概十幾年前開始畫，已經畫了1000多張。其實我以前很喜歡攝影，

以前出門旅遊都要算「我要帶幾卷底片？」1卷36張，光是底片錢不便宜。我大概就都要拍個200張，然後拍下來還要送洗，每次拿到照片都覺得很珍貴，所以每張照片按下快門的那一刻都是小心翼翼的，沒有非常好的景，我不會按下快門。

後來數位相機問世，每次旅遊回來，手上有上千張照片，但我發現，傳統單眼相機不便利問題解決了，可是我們跟這張照片的緣分就是按下快門的那一秒，我們跟當下的美好距離愈來愈遠。

有次跟女兒出國玩，我就畫了當下的心情和風景，事隔幾年後，我發現每一張照片我都沒什麼感覺，但那次旅行最有印象、且會一看再看的，就是我自己畫的那張圖。既然如此，我幹嘛拍那麼多照片，不如設定一天畫一、兩張，那就是我當下最美好的回憶。

那時候還不是用明信片，是用小畫本，後來因為一天只畫一、兩張，我就開始畫在明信片。明信片有幾個好處，第一它很小，方便隨身帶，我畫故我在。第二，就是剛跟林老師聊到我們有共同的奇怪癖好，就是如果這張明信片在一個神奇國家的某個城市，或者在台灣的某個角落，畫完當下貼上當地郵票、投入信箱，然後明信片比你晚兩個星期到家，你會發現你旅行的喜悅是延長的，你在畫的當下是喜悅，畫完後看到自己畫的東西是喜悅，旅行已經結束兩周，突然在家裡信箱收到當時的感動又是一個喜悅，那是三重喜悅。

林：太太最怕 我看電影時也在畫

林磐聳（以下簡稱林）：我是師大美術系畢業，有繪畫的基本功力，我最崇拜蘇副市長，他是被政治耽誤的藝術家（眾人大笑）。他如果從事藝術也許有更大揮灑空間。我覺得他把藝術對人們的關懷，或者透過這種美學去治理一個城市是很棒的事。尤其公務繁忙時，他還能利用短短時間去完成那個小小的方寸之間，掌握的生活節奏難能可貴。

明信片就像書寫人生，大概14.8x10.2公分，在別人手上就可以畫、在會議上可以畫、在火車上、在飛機上可以畫，甚至我有很多張明信片是看電影時畫的。我太太最怕我在看電影時也在畫，因為人家會聽到我「咚咚咚」的聲音。

別看這小小明信片，當你累積到3000多張就會散發著巨大的力量。我60歲受邀到佛光山參展，一進門有一個超高大中庭，我決定把我的明信片整理，2000多張明信片從4樓這樣懸掛下來，好像大瀑布，小小明信片有無比雄偉的力量。

我經常在世界各國旅行看展，德國卡塞爾每五年辦一次「文獻展（Documenta）」，是全球最具影響力的當代藝術盛會。我去看過兩次，它不是傳統的一張大畫，而是在做持續性藝術創作。

其實就像德國文學家赫曼‧赫塞所說，「有人選擇快步迎向未來，有人選擇活在當下」。我就是活在當下，去記錄當時的心情。我覺得我跟舒伯特一樣都活在當下，去記錄所面對的那個景物，或者當時的那個心情。

二歲的蘇俊賓（前）與全家人一起合影。(圖／蘇俊賓提供)

林：若只剩台灣郵票 就是活化石

問：郵票不再，如何面對數位浪潮？

林：郵票其實承載過去的回憶，丹麥去年宣布不再郵寄，我預計7月要去北歐，不知道其他國家還有在郵寄明信片嗎？（蘇：你可找FedEx聯邦快遞。）

我們兩人有一個共識，最好全世界都沒有郵票，只剩下台灣有，那我們就會變成「活化石」。以後全世界要了解郵遞就要來台灣，台灣會變成保存文化資產，就像我畫了3000多張，每多畫一張就變多一個門檻。

剛副市長提到與女兒旅行的事，我也有故事。我有三個女兒，小女兒學美術，我就想起來好像我有跟她一起畫，我最近把它找出來，早期傳統相機你根本不知道最後呈現是什麼，要等到照片沖洗出來那一剎那你看到才會感動，若干年後你可能就會慢慢忘記了。

最近看到我女兒的那幾張畫特別讓我感動，她現在已經結婚了，沒有跟我住在一起，可是我就會回想到我們當時一起的種種，特別的懷念啊。

23歲林磐聳（左）畢業於師大美術系，與教授王建柱於師大校門口合照。(圖／林磐聳提供)

蘇：數位浪潮下 實體反而特別珍貴

蘇：這些年畫這些明信片，其實不花太多時間，我想留下自己跟小朋友生活的一些美好，然後也想嘗試著用微薄的力量來對抗數位AI，慢慢地進入離人性愈來愈遙遠的數位浪潮。

如果時代趨勢是AI可以取代98%的東西，我覺得OK，我們省下很多力氣的同時，剩下2%的事情，我們可不可以放感情、很認真的做到淋漓盡致；如果這樣的話，98%被取代也是一種很好的狀態。我怕的是，未來AI取代不只是98%，而是99.998%，那就會很可惜了。

AI跟數位化是兩個不同的檻，數位化是讓訊息傳遞變得更快、更廉價、更便宜，但AI會真偽難辨。你收到實體明信片，跟過年收到長輩貼圖或拜年圖卡，心情完全不一樣，但當有一天連拜年圖卡可能都是AI發出，是不是真心都不知道，那是「比廉價還要再廉價」的事。

當數位加上AI浪潮，實體反而特別珍貴，假設有一個「平衡AI浪潮下，我們有什麼東西格外值得珍惜」研討會，我覺得明信片或郵寄會是其中一項。（記者提醒：到時候不要忘了還有報紙。蘇：對，報紙也是。）

林：我常舉例，顏真卿的「祭侄文稿」在日本展出造成轟動，當時顏真卿的哥哥跟侄子被安祿山砍頭殺害之後，顏真卿要寫一封信，一開始還正常，慢慢寫就愈來愈悲憤，開始有寫錯字，然後塗塗改改，因此成為經典；如果進入大量印刷的年代，不可能會刻寫錯的字，但哪一個有感情？

18歲的蘇俊賓（左）在成功嶺受訓，與友人合影留念。(圖／蘇俊賓提供)

好巧 兩人都曾將詩人周夢蝶入畫

許多人用文字寫日記，林磐聳和蘇俊賓用明信片來說故事，兩人幾十年來合計繪畫約5000張明信片，畫出心得後，他們還結合許多同好，近期準備辦聯展。

問：還記得畫明信片的感動嗎？

林：以前我每年都會策展設計展，那一次辦的是日本平面設計，主軸是日本設計的歷史發展，我邀請一位日本大師，他曾當過日本平面設計師協會的會長，又是字體設計協會的創會會長。他就跟我要求說一定要去故宮，他喜歡看書法，我記得在故宮吃飯的時候，他就說「能不能寫一張東西給我」，我想一想，剛好那天是9月9日，要對什麼呢？還好我知道有一個叫十全十美，這樣就對在一起了，他很高興啊！

所以每一張明信片就是人跟人的連接，還有跟人當下的時間、地點、事物連接，這些東西在藝術品上可能沒有辦法那麼直接，可是因為明信片有了交集。

蘇：我以前畫畫跟好友分享，大家都會說畫得不錯，現在跟女兒一起畫有缺點，就是大家會說女兒畫得比較好（笑）。有次我們去動物園看到一隻獅子，然後一起畫下來，獅子剛好打哈欠，我們就命名「哈欠獅」，女兒的線條奔放，我還是會被約束。

問：有沒有感動的故事？

林：有次去看紀錄片電影，主角是詩人周夢蝶，有一幕他泡在溫泉裡，那個畫面停留大概兩、三分鐘都不動，我馬上在燈光昏暗時畫了下來，要向藝術家致敬。（蘇：我頭皮發麻，因為我也畫過周夢蝶在舊書攤的模樣。）

桃園市副市長蘇俊賓（左）、國家級設計家林磐聳（右）看似兩條平行線，卻在小小明信片找到共同癖好，用上千張明信片畫下全世界。(記者曾原信／攝影)

蘇：畫下90歲模範母親 家屬很感動

蘇：我曾去桃園南崁五福宮參香、冬令救濟，離開廟時發現有個圖卡，記錄一個阿姨煮粥的畫面，一問才知道這是「周媽」周綉蘭當了幾十年志工，她去年底過世了，所以當地志工就用這種方式跟她告別。我就畫下來，這故事太感人，一定要讓更多人知道。

有次在議會質詢被罵，我也畫下來。曾經有位90多歲模範母親要表揚，但提報審查的過程時她過世，市府請區公所補提名，家屬很難接受，怎麼可以因為過世，她就不是模範母親，好像全家要感謝媽媽辛苦付出90年的那一刻，突然斷掉了。那時我去探訪，把這個媽媽畫下來送給家屬，他們都很感動。

問：從政需要美學素養嗎？

蘇：美學素養最大的精神在原創，如果一個公共領域因為複製很快，就會失去原創的生存空間。全台各地辦燈會，有一種燈會模型便宜又有效果，結果每個燈區看到都是這個模型，它不會不美，但不是原創。

一個屋子有四個面，若開兩個窗，就有八面窗欣賞美好世界；不管中央或地方政府，我們就是要打開每扇窗，讓空氣對流，才能有多元觀點。

蘇俊賓、林磐聳

林：執政具美學素養 城市治理會不同

林：台灣最可惜的是，不論中央或是地方執政，擁有權力時常又回到單一標準。北歐有一門Design Awareness（設計覺醒）課程，北歐人都喜歡穿著鮮豔服裝，希望心中有一朵花。台灣執政者若能具有更多的美學素養，城市治理應該就會不一樣。

蘇：現在不止我們兩人在畫，也有其他人被林老師慫恿，這幾年也都在做一樣的事情（畫明信片），我們準備要一起辦聯展哦！