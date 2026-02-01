科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

在輝達（NVIDIA）、特斯拉 （Tesla）等科技巨頭以及中美科技新創公司力拱下，人形機器人 成為科技界下個明星產業。不過，達明營運長黃識忠認為，機器人落地應需求最為強烈的，就是製造與物流行業，這是因缺工與輪班需求最迫切。而未來十年比的不是誰的機器人最會「表演」，而是誰能真正幫企業提升效率、補足缺工與降低錯誤。

達明是全球前三大協作機器人廠商，隨著近年生成式AI 技術突飛猛進，人形機器人也成為美中科技者業角逐主戰場，達明並於2025年下旬首度亮相首款人形機器人TM Xplore I，為台灣首款國產AI人形機器人。儘管如此，達明目前仍認為人形機器人仍處早期階段，距離大量普及仍有一段時間要走。

黃識忠表示，全球工業機器人年安裝量，連續第四年超過50萬台，協作機器人市場規模預估到2033年可成長至235億美元，年成長率達31.7%，顯示全球製造業對機器人需求居高不下。

黃識忠認為，由於各國製造業皆面臨缺工問題，而且工業機器人安裝設定有其難度，因此透過具備AI視覺的協作機器人，可支援快速換位，並同步進行目檢與安裝作業，提升製造品質，縮短製作流程。

他指出，在AI大模型（LLMs）的驅動下，人形機器人可以具備大腦推理能力，而人形的設計，可在為「人類」設計的環境中工作，無須改造產線，可解決製造、物流與倉儲、護理、個人助理、公共關係與接待等領域的勞力短缺問題。

不過，黃識忠也坦言，現階段人形機器人也要能解決高昂成本、雙足步行穩定性與能耗、與人互動的倫理與安全等諸多問題，才能加速人形機器人的普及。

黃識忠認為，機器人落地應以需求強度排列，第一階段為製造與物流，因缺工與輪班需求最迫切。第二階段則為B2B服務，至於家庭型機器人則屬最後階段。

以需求排列落地時程

他直言，現在業界常見「跑步、翻跟斗」等表演功能雖吸睛，但無助於解決產線痛點。真正有市場價值的，是焊接、鎖螺絲、品檢、物料搬運等，能提升產線效率的應用。

黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。協作手臂成長、AI視覺落地、台灣整合能力與北美需求等趨勢，正共同推動下一波自動化浪潮。未來十年比的不是誰的機器人最會「表演」，而是誰能真正幫企業提升效率、補足缺工與降低錯誤。

黃識忠看好台灣在馬達、減速機、控制器等零組件供應鏈完整，具備整合硬體、視覺方案與AI模型的能力，加上在半導體與電子產業累積的產線Know-how，使台灣更能針對實際痛點提供可直接上線的整體解決方案，而非僅提供手臂產品，形成品牌價值差異化。