慶修院執行長陳義正斜槓園藝 等花蓮觀光復甦

記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慶修院執行長陳義正表示，雖然現在是花蓮觀光低潮期，不過把園區環境照顧好、把人訓練好，未來有機會服務更多旅客。(記者王思慧／攝影)
花蓮觀光震後低迷，花蓮信仰中心慶修院是重要觀光景點，也歷經地震等災害整修，慶修院執行長陳義正不急著行銷，而是靜下心把環境顧好、人留住。在等待觀光復甦的過程中，他從園藝、造景到木工作品「斜槓」發展，要為未來累積能量。

慶修院於1997年被公告為花蓮縣定古蹟，保留日式寺院建築與典藏的88尊佛像，是研究日據時期宗教及移民聚落歷史的重要見證。過去慶修院由信徒管理，縣府接手後，採委外經營，由陳義正領軍團隊承接管理，負責古蹟日常維護、導覽服務與活動推廣。

面對因天災重創的觀光低潮，陳義正選擇先穩住基本營運、節流因應，人力精簡至剛好可維持運作的狀態。由於慶修院園區有許多植物，有時間便親自投入園藝整理，啟發他開始做園藝相關工作，讓園區維持良好狀態。

這段期間也成為他斜槓轉型的重要契機，陳義正開始投入環保工藝創作，以漂流木再利用，結合附生植物，打造自然療癒的園藝與造景作品，像是用燈泡與木頭做出的獎盃、木製底座等。

他自設溫室，並在文建站、農會綠色照護站擔任講師，逐步開拓內需市場，近期更接下新城鄉10座大型落地燈的大型案子。

陳義正說，園藝原本只是慶修院日常維護，卻意外帶來附加價值，他持續進修，考取園藝與造園相關證照，未來也規畫挑戰木工證照，把園區環境照顧好、把人訓練好，「等觀光回來，我們隨時都準備好，慶修院寺廟震後修繕的此刻，正是為未來打底的最好時機」。

