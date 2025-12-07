溢泰實業林于鈞前進偏鄉 培育具競爭力與永續思維人才

溢泰實業執行長林于鈞表示，投入教育公益，讓孩子從小建立環境保護與社會責任的觀念。 （圖／溢泰實業提供）

溢泰實業執行長林于鈞表示，企業的價值不僅體現在商業成績上，更在於能否肩負社會責任、推動永續發展。在ESG實踐上，溢泰積極投入教育公益，致力於培育下一代具備未來競爭力與永續思維的人才。

落實企業社會責任

據了解，溢泰核心業務涵蓋淨水產品、金屬製品及工業水處理系統三大領域，並於台灣、美國、澳洲 、中國與泰國 設有生產據點。以去年營收結構來看，淨水事業群約占57%，較2023年成長17%；金屬事業群約占36%，較2023年成長22%；工業水處理事業群則約占7%。

該公司去年在三大業務皆展現良好成果，推升整體營運表現顯著成長。以營收來看，全年達131.42億（台幣，下同），年增9.5%；營業毛利41.26億，年增23.6%，毛利率31.4%。稅後純益達11.86億，年增91.6%，EPS為8.12元，營收、獲利雙創歷史新高。

而秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，公司積極投入教育公益。2024年起，溢泰與政治大學國際永續教育中心攜手舉辦「STEAM冬令營」公益活動，目標是推廣永續教育與STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）核心理念，並將資源導入偏鄉地區。

活動陸續選定彰化縣芳苑國小、王功國小、屏東高樹國小等偏鄉小學，設計一系列兼具趣味與深度的課程，讓學生在寒假期間也能享有優質學習體驗。

截至目前為止，兩屆冬令營總計吸引417名學童參與，課程內容包括STEAM雙語教學、邏輯思考桌遊、昆蟲世界探索與團隊合作遊戲等，透過實作與互動啟發學生的創造力與批判性思維，並融入聯合國永續發展目標（SDGs），讓孩子從小建立環境保護與社會責任的觀念。

整體課程以「寓教於樂」為核心，不僅提升學 習成效，更帶給學生豐富的學習樂趣。

林于鈞指出，企業長期發展的關鍵，在於人才的研發潛力與永續思維。這兩次的冬令營不僅是一場知識的交流，更是一場多元智能的啟蒙之旅。

城鄉教育資源共融

藉由專業師資的引導，孩子們親身參與各種實驗與活動，學習如何將科學精神與永續理念落實於生活之中，也藉由雙語課程提升語言能力，拓展國際視野。

林于鈞回憶，活動期間學生們熱情參與各項團隊任務與科學實作，展現高度學習熱忱。昆蟲課程讓學生近距離觀察自然生態、建立環保意識；邏輯桌遊提升策略思維與解決問題的能力。而全英文課程則為學生未來與國際接軌鋪路。最可貴的是，孩子們在學習中獲得自信、體會合作的力量，並對未來充滿想像與期待。

這個系列活動不只是一次性的教學活動，更是城鄉教育資源共融的具體實踐。溢泰相信，每一位孩子都應該被公平對待、被給予改變未來的機會。

該公司也深知，一個企業的責任，不只在於盈利，更在於創造能量，點燃希望。未來，溢泰每年也將透過這類活動，持續深耕公益行動，擴大教育影響力。

溢泰今年暑假並在屏東的高樹及玉田國小加開夏令營，未來也希望攜手更多夥伴，為台灣每一個角落的孩子點亮知識之光，孕育他們成為擁有夢想、能力與國際競爭力的下一代領袖。