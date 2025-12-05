被鏟子超人感動 「蜂女孩」張家翎、何靜佳捐出萬包蜜

我的頻道

記者劉星君／屏東即時報導
「蜂女孩」由Yvonne何靜佳（左）、Rachel張家翎（右）共同創辦。花蓮災後重建期間，她們製作1.2萬包隨身蜂蜜包送給鏟子超人。（記者劉星君／攝影）
熱愛大自然、愛上恆春半島山海的張家翎、何靜佳以純淨方式養蜂，創立「蜂女孩」品牌，立志成為純蜜守護者。今年9月底更結伴前進花蓮光復鄉協助災後重建，被「鏟子超人」的投入精神深深打動，捐出1.2萬包蜂蜜隨身包作為補給，展現蜜蜂互助精神。

「蜂女孩」何靜佳是衝浪選手，20多年前帶5000元台幣隻身到恆春半島打拚，開過衝浪學校、民宿，做生態導覽解說員，後來接觸養蜂課程，開啟養蜂路。張家翎畢業於政治大學，出社會前原想到墾丁先住幾個月，卻就此定居恆春。

兩人對地方創生及生態理念志同道合，2020年投入養蜂，起初什麼都不會，但認為「當宇宙覺得這是一件可行的事，會給予很多幫助」。後來在苗栗農改場認識養蜂師傅黃温雄，黃師傅傾囊相授。她倆從六箱蜂箱開始，第一年養到37箱，但第二年碰上天氣不好、花況不好，也因此體悟，務農有起有落，需學會跟自然相處，如今有100多個蜂箱。

「蜂女孩最重要價值，是真實、品質，溫暖與土地連結」，她們的故事被墨西哥導演拍成紀錄短片「Woman of Honey and Water」，入選國際多項影展，今年她們更與中央大學、日本洗足大學合作開發一款RPG遊戲「我們的蜂狂人生」，帶玩家從中認識蜜蜂生態，預計明年上線。

張家翎說，蜜蜂生態中，會工作的是雌蜂，人類社會許多女性卻背負傳統框架，只有自己可以定義自己，女性更要活在每個當下。

「蜂女孩」由Yvonne何靜佳、Rachel張家翎共同創辦。花蓮災後重建期間，她們製作1.2萬包隨身蜂蜜包（圖）送給鏟子超人。（記者劉星君／攝影）

墨西哥 蜂蜜 日本

