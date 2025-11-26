我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

泓橋董座張永煬兄弟檔圓父遺願 廚餘變有機肥回饋家鄉

記者鄭國樑／桃園報導
泓橋科技董事長張永煬（右三）與執行長張永褀（右一）牢記先父叮囑，運用所長發展對地方有利的事業，至今依然免費提供觀音農民所需肥料。（圖／張永煬提供）
泓橋科技董事長張永煬（右三）與執行長張永褀（右一）牢記先父叮囑，運用所長發展對地方有利的事業，至今依然免費提供觀音農民所需肥料。（圖／張永煬提供）

非洲豬瘟威脅台灣，廚餘去化成為全國頭痛問題，桃園面對廚餘去化能從容處理，除了市府的生質能中心外，民間企業泓橋環保科技功不可沒；泓橋董事長張永煬兄弟檔出身桃園觀音，各有專長，因父親遺願攜手合作，還暖心回饋觀音鄉親，讓地方津津樂道。

泓橋環保科技坐落在桃園觀音，由張永煬、張永祺、張永輝兄弟創建，父親雖然是公務員，不過仍利用時間帶著孩子耕種。長大後，哥哥永煬專精商業財稅，弟弟永祺則投身生物科技，但因為父親遺願，原本走在不同道路的三人又交會在一起。

張永煬表示，父親生前常感嘆觀音土壤貧瘠，只適合種地瓜等經濟價值不高的作物，若想提高產量或改種其他作物，購買肥料又不敷成本。他生前曾囑咐，若有能力一定要協助觀音改變農業與教育，而泓橋就是致力將廚餘變成有機肥的公司。

因為父親遺願，張永煬、張永祺兩兄弟花了18年時間研發技術，終於找到高成效酵素，不僅能快速分解廚餘臭味，還能把廚餘轉化為有機肥料與營養液，用於農作物增肥與投餵禽畜。

泓橋長年免費提供觀音農民肥料，也成立獎學金，鼓勵在地學子向上。這次非洲豬瘟疫情爆發，泓橋協助政府去化廚餘受到關注。張永煬說，經營公司遠不如外界想得容易，公司至今未見獲利，即使有政府補助，協助去化廚餘仍不敷成本，如果透過科技轉化廚餘成可利用資源，防疫一定能做更好。

非洲豬瘟 疫情

上一則

我的夢想

延伸閱讀

豬隻解禁買氣強 廚餘禁餵聲未歇 環境部祭出這一招

豬隻解禁買氣強 廚餘禁餵聲未歇 環境部祭出這一招
中央反向而行 廚餘「大黑洞」不封 難保豬瘟不再來

中央反向而行 廚餘「大黑洞」不封 難保豬瘟不再來
疫調：非洲豬瘟僅在台中案場「廚餘未落實蒸煮」疑禍首

疫調：非洲豬瘟僅在台中案場「廚餘未落實蒸煮」疑禍首
廚餘變飼料 日高中生發明餵海膽烏龍麵救生態 吃起來還變甜

廚餘變飼料 日高中生發明餵海膽烏龍麵救生態 吃起來還變甜

熱門新聞

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

2025-11-23 08:10
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境