我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎母親節 社區籲重視媽媽權益 鼓勵注意心理健康

亞當斯案遭撤前 聯邦文件揭仍在擴大

陶藝結合地方特有小麥文化 趙勝傑闖出一片天

記者游振昇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙勝傑（中）將台中大雅特有的小麥文化與陶藝結合，讓陶器染上麥稈燒成後的獨特色澤，也讓器皿承載起土地的故事。(記者游振昇／攝影)
趙勝傑（中）將台中大雅特有的小麥文化與陶藝結合，讓陶器染上麥稈燒成後的獨特色澤，也讓器皿承載起土地的故事。(記者游振昇／攝影)

「我能為這片土地做些什麼？」從事陶藝創作38年的陶藝家趙勝傑，總記得每次開窯那一刻的悸動，歷經無數次的嘗試與摸索，每件作品都像是與火對話後的驚喜，他說，在故鄉台中大雅學習成長過程，始終惦記著最純粹的初心。

2003年台灣工藝中心一則徵選計畫，主題是「台灣經典窯燒」，趙勝傑決定以家鄉台中大雅為出發點，深入挖掘大雅的人文風景與農業歷史，將這些素材轉化為陶藝創作靈感，最終以作品「麥出雅器」獲選為台灣經典窯燒之一，也為知名的「趙家窯」打下文化根基。

台中大雅小麥種植面積是全台最大，被稱為小麥故鄉，趙勝傑將大雅特有的小麥文化與陶藝結合，採在地特有的紅土與讓陶器小麥稈灰製成釉彩，製成茶具與咖啡杯等陶器，呈現的獨特色澤，可欣賞也很實用，讓器皿承載起土地的故事，大受歡迎。

他積極串聯在地資源，陸續和大雅區農會、區公所、文化團體合作，催生出2004年首屆「小麥文化節──麥出大雅」，成功讓地方文化走進在地生活。他每年並推出生肖主題陶器創作，今年是蛇年，他以蛇為創作，作品名為「捨得」。

趙家窯的作品已從大雅走向世界，以「台灣鐵陶」為名巡展於多國，作品涵蓋茶具、咖啡器具，展現生活工藝與地方精神的結合。他相信真正動人的創作，不只是技藝的展現，而是一分對家鄉深厚的情感與責任。

上一則

巾幗不讓鬚眉──辜嚴倬雲燦爛的一生（中）

延伸閱讀

QeelIn 將東方瑞獸化作當代珠寶

QeelIn 將東方瑞獸化作當代珠寶
關稅壓迫貿易 4月全球食品價格推升至2年新高

關稅壓迫貿易 4月全球食品價格推升至2年新高
談藝／裝飾復活蛋工藝 德國「這民族」傳承千年

談藝／裝飾復活蛋工藝 德國「這民族」傳承千年
BVLGARI精湛工藝 珠寶化作眼鏡

BVLGARI精湛工藝 珠寶化作眼鏡

熱門新聞

圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00
網上充斥著各種「偽名言」，莫言5日澄清，網上流傳的一些名言、金句都不是他說的。（取材自莫言微信公眾號）

「你若安好便是晴天霹靂」 莫言：這不是我說的

2025-05-06 02:10
圖／123RF

一碗蔥花麵

2025-05-08 02:00
圖／PPAN

大媽的什錦菜

2025-05-08 02:00

捕捉野生病人

2025-05-03 02:00

2025-05-07 02:00

超人氣

更多 >
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由
川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商
別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%