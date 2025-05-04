孫正強 光電布局 開啟新契機

孫正強接掌東典光電，將朝更多元的應用面發展，要把品牌發揚光大，為營運開啟全新契機。 (本報資料照片)

全球高速傳輸需求強勁成長，大廠紛紛以不同角度切入搶市。光通訊濾片廠東典光電創立於2000年5月，成立至今已25年，不僅見證全球光通訊市場的崛起，也挺過新冠疫情的衝擊，成功搭上這波席捲全球的5G、Alot、智慧電子及雲端運算大浪。

東典光電董事長孫正強今年3月接下董座一職，他是正豐資本、晶宴生活創意、凱勝綠能 、煜健生醫等多個品牌的掌舵手，擁有豐富的管理經驗，過去也完成包括易通展、沛波、久陽、凱勝、御嵿等多家企業整併與後續經營，經營領域橫跨「環保綠能、電子組件、餐飲觀光 、網路通訊」多個產業。他豐富的經營資歷將為東典帶來全新的契機。

轉型升級 建立研發基地

事實上，東典光電是母公司東鹼於2000年5月15日為生產光通訊元件濾光片而成立的子公司，團隊發跡於宜蘭五結，也是台灣本土起家的光通訊品牌，近年專注於光學濾光片和光學組件的設計及生產，旗下主力產品為「光學薄膜濾光片」，也擁有生產包括高密度多工分波器 (DWDM)、低密度多工分波器 (CWDM)、GFF濾波器、波段分波器的技術實力。

東典光電過去主要以宜蘭作為主要發展基地，隨著科技內涵多元化與市場需求不斷攀升，團隊面臨轉型升級的挑戰，而公司為開展全新的產業布局，於去年啟動現金增資，迎來包括生豐資本、世豐一號資本等新股東，並於今年3月召開股臨會進行董事及獨董改選，並選定由生豐資本法人代表孫正強出任新董座一職。

投資背景出身的孫正強，擁有良好的財務管理實績與擁有精準的判斷力，這次帶著由他領軍成立的正豐資本私募基金入主東典光電，不只要守成，也想把品牌發揚光大。

孫正強接手東典光電後，第一步是要將現有的「光通訊鍍膜技術」朝更多元的應用面發展，而團隊也將積極開展光學感測，加強半導體光學、網通、光電整合、光電化學材料及資安等產業的布局，為營運開啟全新契機。

孫正強表示，薄膜濾光片的設計和製造利用了光的干涉現象，能夠選擇性地透過、反射或吸收特定波長的光，若應用在光通信的領域中，可調節信號的波長，並確保清晰傳輸，因此在5G及AI 的時代格外受到重視。而公司未來將積極往台灣西部科技走廊發展，除建立自有研發基地外，也密切與台灣的頂尖大學、研究中心合作開發各項光通訊技術、光學應用服務及其相關產品。

瞄準利基 重回成長軌道

觀察全球市場的發展趨勢，孫正強分享，這幾年市場對5G、AI有關的預算仍不斷提升，並且幅度愈來愈明顯，這也代表市場對這方面的重視。而東典光電持續提供市場各種「光學濾光片」和「光學組件」，也成功取得了一席之地。展望未來，團隊將持續推升高度運算及高速傳輸需求，加速雲端市場伺服器更新。

針對光學感測方面，孫正強指出，團隊除了半導體光學與網通產業的發展外，也將營運觸角延伸至相關應用領域，同時也朝半導體領域發展，全力提高市場競爭力及營運規模版圖，提升東典的營運獲利及股東權益。

未來他看好隨著AI及矽光子等利多題材的逐步發酵，旗下多元技術與產業也將陸續開花結果，東典將以最短的時間重回成長軌道，營運規模版圖也將持續擴大，整體表現相當樂觀。