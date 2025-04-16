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葉惠青跑步排毒 意外跑出工作靈感

記者鄭朝陽／台北即時報導
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葉惠青藉由跑步紓壓，灰心和難過總能在跑步過程自然「代謝」。(圖／葉惠青提供)
葉惠青藉由跑步紓壓，灰心和難過總能在跑步過程自然「代謝」。(圖／葉惠青提供)

天還沒亮，永豐餘投資控股公司董事長葉惠青已穿好鞋準備去慢跑；這習慣數十年如一日，也是他維持不墜活力的祕訣。

「愛跑步是為了排毒，跑久成習慣。」葉惠青慢跑習慣維持了30多年，他說，因為早上5到7點是大腸經運行時間，氣血流往大腸、消化廢物，適合喝溫水促進腸道蠕動和排毒、排便，他習慣喝兩大杯溫開水，接著換上跑鞋、熱身，大約清晨6點邁開步伐跑5、6公里。

葉惠青說，跑步過程汗如雨下，拉開了筋骨，真的覺得通體舒暢，而且似乎有嗎啡效應，愈跑會愈想跑，跑一大圈下來回家梳洗，8點半前吃完早餐上班。

「我不午睡的，體力很不錯。」葉惠青笑著說，不分晴雨，他每天都要出去跑一大圈，若有一天不跑，精神反而會不好；也因為長期跑步運動，維持不變的體態和良好的體力，午休期間從不午睡。

5公里路程，葉惠青通常在32分鐘左右跑完，配速慢一點則在40分鐘以內。他說，愛上慢跑，主要是這運動一個人就能做，不必硬要找個伴，後來產生讓他覺得意外收穫的附加價值，例如在經濟部能源局（現為能源署）長任內規畫的「綠色能源產業旭升方案」，案名就是在跑步時靈光乍現。另一個好處是能紓解情緒、消化壓力，前一天的灰心和難過，總能在跑步過程自然「代謝」。

即使到國外旅遊、出差，葉惠青都隨身帶著跑鞋。他說，在許多城市跑步看到不一樣的風景，夏天在某些城市會聞到下水道飄出的臭氣，可見城市基礎建設不夠進步；在澳洲布里斯本，跑步同好不少；在越南西貢河邊的好風景，跑步時心曠神怡；在俄羅斯著名產煤區庫頁島，空氣中則瀰漫著濃濃的煤味。

葉惠青說，長年跑步最大的收穫，是好體力帶來的自信，保持在壯年的顛峰狀態。

葉惠青是政大經濟碩士，2004年出任第一任經濟部能源局長，經歷台南市、新北市兩任經發局長，卸任新北市副市長後，因熟悉能源政策及碳管理專業，2022年12月被永豐餘集團延攬出任碳管理事業群負責人。去年董事會改選，葉惠青被選為永豐餘投資控股公司董事長。

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