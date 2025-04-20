王伯莉 尊重+培育 厚植戰力

瀚亞投資大中華區總裁王伯莉。(圖／瀚亞投信提供)

瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉自2024年開始，管理版圖從台灣擴及至中國及香港 等三地，在時間上的安排，一半的時間管理台灣，另一半則是管理中國與香港。

王伯莉接任大中華區總裁後，時常需要主持跨國會議，甚至出差。她說，台灣管理階層已成熟且上軌道，因此開會頻率可減少或拉長，且科技相當方便，瀚亞總部與分支皆在亞洲，跨國會議除了可遠端開會外，也能避免時差的困擾。

互相交流 擴大員工視野

受到全球經濟情勢的影響，台股 與美股 的連動性較高，與陸港股反而呈現輪動的機會，三地的投資團隊間得隨時關注重大議題與政策發布，有助於彼此間的即時應變。

台灣整體團隊規模較大、經驗豐富、資源也相對完整，有利於台灣員工前往其他市場進行短期支援的機會，在互相交流、合作及專業分享的過程中，能擴大同仁的視野，同時也擦出新的火花，員工對此也表達正面態度。

過去較少機會與中國及香港同事直接相處，管理初期須適應與磨合。不過她發現，管理差異並無太大改變，只是工作模式不同。舉例來說，香港向來較國際化，員工普遍見多識廣，工作節奏也相當快；大陸的員工則積極度高，勇於爭取表現機會。

未來期許能將交流更加擴大，甚至呼應金管會的亞太資產管理中心政策，在台灣成立功能性區域中心，藉由台灣豐富的資源及人才優勢，協助香港與上海兩地的辦公室，期許能在業務上發揮綜效。

瀚亞投信近年人員流動率低，王伯莉分享管理兩要點：尊重與培育。第一、必須尊重每位員工，每位員工都是獨立個體，各有優缺點與專長，盡可能讓每位員工能在團隊當中發揮所長。

再來，培育人才。讓員工能在既有的專業上，更加精進與加強自己不足之處，在工作過程中有成長與學習機會。

舉例來說，科技時代來臨，作業模式也時時跟著科技軟體需要調整與更新，瀚亞集團持續推出新的方案或工具，讓員工能與時俱進運用到最新的工作方式，以提升工作技能與專業。

激勵成長 製造學習環境

「製造學習環境，讓員工們更加成長」，王伯莉說，在台灣屬於外資的瀚亞投信，有許多可與國外交流的機會，資訊時代下，不再受限於地域因素，國外的新資訊也能即時提供到台灣，期許台灣同仁用開闊的視野看待每一次新的轉變，在職涯發展過程中，用正面積極的態度與國內外團隊共同協作，掌握每一次機會、承擔更大的責任，也期許他們能傳承瀚亞的文化與優勢。

瀚亞投信提供每位員工至少16天的年假，另再提供三天的志工假，並與台灣非營利組織合作，主動提供招募志工的資訊，公司非常鼓勵員工在工作之餘，參與志工活動，來對社會上的弱勢族群盡一份心力。

雖年紀增長與時代進步，王伯莉不再只是全心全力投入工作，開始轉換工作節奏與方式，在時間管理上更能在工作與生活間取得一定的平衡。她發現，如此一來，工作效率不減反增。

身為貓奴的王伯莉，「擼貓」是她在一天工作結束後舒壓的好方法，搭配定期的瑜伽課程及健走，使她不但更有體力因應繁忙的工作，也能獲得身心靈的恢復。她笑說，其實在家裡「耍廢、放空」也能達到一定的紓壓，而打掃環境，讓整個家看起來舒服、清爽也相當重要。

談到部分外資投信在台灣皆預計加入ETF列車，王伯莉表示，瀚亞未來不會缺席，目前仍在籌備階段，待得到總部的核准後，會進入具體的執行流程。