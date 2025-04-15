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蘇純興 開放式管理 讓員工做自己

邱馨儀
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和泰汽車總經理蘇純興開放式的管理使得和泰車有更多元、創新的發展。(記者蘇健忠／攝影)
和泰汽車總經理蘇純興開放式的管理使得和泰車有更多元、創新的發展。(記者蘇健忠／攝影)

龍頭車廠和泰車近年營收維持成長，新車銷售市占率持續拉高，而且從汽車產業的多角化發展進一步擴展到移動服務的相關事業，集團企業的成長與表現相當突出。和泰車的經營成果亮眼，但總經理蘇純興卻得意於他從未重話責問過任何同仁，開放式的管理使得和泰車有更多元、創新的發展。

職務輪調 適才適所

霸凌一直是企業關注的議題，甚至一度成為社會的焦點，在談到這個話題時，蘇純興笑著說首，他從不擔心這個問題，因為他沒有罵過任何一位同仁。

例如在開會時，如果主管提出的規畫方案或是目標蘇純興不認同時，他會再問一次，讓對方再說一次，通常這就表示蘇純興對方案並不滿意，這時主管也會再思考後，修正之前的說法，並提出更具體的做法。這時候如果蘇純興還是不認同時，便會請對方回去想想再說。

當然也有主管會直接問蘇純興，那你覺得怎麼做比較好呢？蘇純興的說法是，「你是負責業務的人，應該是最了解狀況的，還是要由你來處理啊。」

相對於許多企業的一言堂，和泰車會透過職務的定期調動，使得和泰人經歷過許多不同的職務歷練，有更宏觀的想法，也從中找到最適合自己的職務，持續不斷的歷練讓和泰集團訓練出更多適合集團的人才，也讓和泰人有更多的發展空間。

至於為什麼要讓主管自己提目標，自己規劃策略，而非蘇純興自己說了算，除了因為蘇純興受的是美式教育，有更開放的思想與管理方式之外，他也認為由負責業務的人自行提出目標，可以更務實的貼近市場，而各部門的主管提出規劃會更有效運用每一個人的能力，而非仰賴蘇純興一個人。就像蘇純興告訴一位新接任的本部主管說，「你做自己就對了」。

自發努力 穩居龍頭

知人善任而且信任，是蘇純興接任總經理之後，和泰集團快速成長的重要關鍵。

蘇純興的管理風格也是推己及人的作法。畢竟和泰車是日本豐田汽車在台總代理，豐田汽車在全球設有許多自家的轉投資公司，總代理並不算多。以往多家國際車廠在台灣的總代理被原廠收回時，許多人都會猜下一家會不會是和泰車，但多年過去，和泰車持續成長，並且和日本豐田維持極為緊密與友好的關係。

蘇純興說，和泰車從來不是原廠要求多少就做多少，而是要超出原廠的要求，達成150%、200%，這才是長治久安的策略。

永遠自發性的努力成就和泰車的持續成長，穩居台灣汽車龍頭，而和泰人也因為自發性的調整策略，成就和泰車多元發展的目標。

豐田 日本

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