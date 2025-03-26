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黃信川 看見深度旅遊潛力

黃淑惠
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雄獅旅遊總經理黃信川分析，未來將出現獎勵旅遊及客製小包團成長、深度與主題旅遊夯及永續觀光議題崛起等三大旅遊趨勢。(雄獅旅遊／提供)
雄獅旅遊總經理黃信川分析，未來將出現獎勵旅遊及客製小包團成長、深度與主題旅遊夯及永續觀光議題崛起等三大旅遊趨勢。(雄獅旅遊／提供)

疫後旅遊市場持續復甦，對於未來變化，國內旅行社龍頭雄獅旅遊總經理黃信川分析，今年國際旅遊熱潮不只沒有消失還相當強勁，日本和歐洲旅遊需求旺盛，其中歐洲訂單能見度已至7月，觀察未來會出現全新的三大趨勢，獎勵旅遊及客製小包團成長、深度與主題旅遊夯及永續觀光議題崛起。

客製小團 需求日增

黃信川觀察，疫後旅遊看好客製化商機獎勵旅遊及客製小包團有成長趨勢。其中，針對預算自由調整行程、私密性較高的「客製迷你小團」需求日增，據雄獅觀察，這類團體組成多為家族親友、十人以下，去年服務人數較前年成長超過一成，今年可望成長逾二成。

其次，隨著企業對員工激勵和團隊建設的重視，獎勵旅遊作為提高員工士氣和忠誠度的需求不斷增加，雄獅統計2023至2024年間，已為超過千家的企業客戶舉辦獎勵旅遊，最受歡迎的旅遊目的地為東南亞（如泰國、越南），其次是日本和歐洲。

達人帶路 輕鬆參與

黃信川更觀察到企業逐漸重視個性化的行程設計，如美食、文化、戶外探險等，或是將ESG目標融入旅遊，如志工旅遊、環保行動等，以提升企業形象。

黃信川指出，旅客旅遊天數改變，對於團費的提高接受度高，講求結合興趣的主題旅遊產品，或是參加當地特殊文化盛事，已然成為消費者的旅遊新選擇，相較於2023年，2024年這類行程呈現兩位數的成長；北歐、東非、南非、中亞等地區，崛起速度最快，如雄獅北歐極光團行程已上架到2026年3月；不丹行程、帶旅客造訪世界最後的香格里拉，完成環遊百國拼圖，都有許多消費者意願很高。

消費者旅遊也開始前往二、三線城市或冷門國家，嘗試體驗深度旅遊，雙城、長天數產品受青睬，雄獅規劃搭配市場獨家「達人帶路」或「保留席位」，讓旅客輕鬆參與深度旅遊。

以日本為例，東京、大阪等主要城市，許多人都去過很多次，像日本關東全區、東北全覽、北陸中部七縣、九州南北遊等深度日本遊更吸引消費者。

全新國際型態遊輪行程也頗受歡迎，例如帶旅客從海外母港登輪，到北越河內蘭夏灣世界文化遺產，體驗豪華過夜郵輪。

黃信川進一步分析，永續發展日益成為旅遊產業發展的核心趨勢，為實踐永續旅遊，雄獅深耕全球鐵道觀光，現以日本為布局重點，含四國三大列車物語、東北EMOTION美食列車、北陸雪月花列車、關西丹後黑松號、etSETOra、天地號等包列趟次。更鎖定九州36+3、RAIL KITCHEN、雙星4047等列車推出行程。

鐵道旅行 全新上路

長程鐵道旅行也推出瑞士冰河列車，以及被國家地理雜誌評為「世界最佳旅程」之一的加拿大景觀火車銀楓艙等行程，未來將陸續規劃北海道、澳洲等地特色列車。

至於國內部份，雄獅獨家運營列車包括鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、海風號、山嵐號等，以及阿里山林鐵福森號與栩悅號等，預計4月海風號開始行駛夏季路線、山嵐號相關服務也將全新上路。

今年國際旅遊熱潮強勁，日本和歐洲線需求旺盛。(雄獅旅遊／提供)
今年國際旅遊熱潮強勁，日本和歐洲線需求旺盛。(雄獅旅遊／提供)

日本 觀光 東南亞

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