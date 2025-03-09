饒慶鈴 一快一慢幸福升級

台東縣長饒慶鈴。(台東縣政府／提供)

台東縣推動「慢經濟」已邁入第7年，2024年縣市幸福指數大調查中獲得第6名，雖然綜合政府統計數據並非名列前茅的縣市，但民調 數據，台東縣全台排行前3名。

縣長饒慶鈴很有自信地說，「幸不幸福，人民最有感，她要做的就是讓縣民感覺到溫暖的幸福，而不是冰冷的數據」。

饒慶鈴表示，自己是務實的人，面對問題或困難，她的想法就是設法解決，所以上任來要求縣府團隊秉持開放、整合、創新的施政理念，透過「一快一慢」的策略推動慢經濟，並推出專屬台東鄉親的社會福利、努力建置完善生養規畫和升級各項基礎建設，力求提升民眾的幸福感與生活質量。

就社福來說，去年10月1日起，啟動社福「主動清查」作業，民眾不需要臨櫃申辦各項補助或津貼。透過無紙化電子流程，縮短30天作業時間，直接讓2.5萬名民眾受益。此外，為鼓勵年輕人安心生育，台東今年起首胎生育補助加碼調升至4萬元，還有針對孕婦、新手父母各項育兒好康福利。

常讓人詬病的市區停車位不足問題，饒慶鈴也跨局處整合資源，不僅陸續將閒置土地活化興建收費停車場，今年首座立體停車場也已動工，收益不僅增加縣庫財源，還解決民眾停不到車的難題；此外，近期完成「太平溪右岸一路通」的全線通車及「富岡港交通船客運服務中心」動工，極大改善市區連結市郊的交通狀況，更提升生活質感。

提到美麗灣與焚化爐一直是台東人的痛，只要提到這兩個敏感建物，就引起負面議論，但自饒慶鈴不但沒有規避這燙手山芋的問題，還想方設法去解套，她說，該部落的還給部落，人民的還給人民，希望轉型後的度假村今年底開幕，創造更多在地工作機會。

饒慶鈴強調，她希望鄉鎮公所或民間企業準備好跟著縣府腳步一起迎接正在不一樣的台東。