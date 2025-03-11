黃肇雄 警覺危機 隨時變新

訊連科技董事長黃肇雄自我定位「左邊是教授、右邊是生意人」，以企業核心價值，擘劃新產品的商業模式。(記者侯永全／攝影)

訊連創辦人暨董事長黃肇雄以企業DNA 的核心理念「危機」與「變新」，帶領員工敢於嘗試、放膽創新，讓訊連即便身為老字號的軟體品牌廠，也是最勇於跳脫框架者，孵育出AI 與擴增實境（AR）廠玩美移動，並搶先在AI趨勢來臨之時，站上風口浪尖。

黃肇雄1996年時仍為台大資訊工程學系暨研究所教授，並為台大多媒體實驗室創辦人，他帶領幾位台大資工所的學生，挾著多媒體技術優勢創立訊連科技。

跳脫框架 抓準機會

如今，訊連營運規模已不可同日而語，員工已從創立之初僅八名，擴大至超過400人，密切合作的夥伴遍及國際半導體大廠輝達、超微、英特爾及PC大廠惠普、戴爾、華碩、宏碁等。

訊連成立之初，PC產業蓬勃發展，靠著在PC搭售「Power DVD」、「Power Director」等影音播放及編輯軟體，拿下全球多媒體影音播放軟體龍頭，市占率高達九成以上。

近年隨著PC產業快速變化，訊連積極轉型，強攻AI相關應用，並轉投資玩美移動，穩坐全球美妝AR龍頭。

從訊連辦公室牆上高掛的台灣藝壇書法名家董陽孜書法作品「危機」、「變新」，就可窺見訊連如何在黃肇雄帶領下，一路發展至今天的規模。

黃肇雄說，將「危機」、「變新」掛在牆上，可以時時刻刻提醒自己，「做生意永遠要有危機感、隨時變新」。

黃肇雄坦言，訊連28年來經歷過太多次危機，好幾次幾乎都要滅頂了，其中一次就是微軟將DVD撥放放入OS系統中，對於經營DVD多媒體內容起家的訊連，無疑是一大危機。

黃肇雄認為，企業DNA首重「危機意識」，企業經營不能輕易掉以輕心，以免危機來臨時，猝不及防；而「變新」的核心概念也源自於「危機」，必須訓練自己，保持創新動力，以一次次地抓準市場機會。

訊連之所以能在每一次的趨勢來臨時站上浪頭，是因在黃肇雄帶領之下，員工擁有容錯空間較大的創新環境，因此敢於嘗試、放膽創新。

勇於嘗試 站上浪尖

在黃肇雄眼裡看來，「只要不是每次都錯就好」，假如試了十次，當中七次錯了，但另外三次成功了，「那這三次很可能就是浪尖」。

黃肇雄目前仍為台大資工所兼任教授，也是教授性格使然，面對新技術誕生，他總是親身接觸，仔細研究國內外相關文獻後，再開課教授員工，包括AI、區塊鏈等技術都是如此。

親力親為、積極與員工溝通的個性，讓訊連員工都稱他為「黃老師」。黃肇雄也因擔心身為公司高階主管，在召開視訊會議時，無法記住所有同事的名字，決定將人臉辨識系統與視訊會議軟體整合，以方便辨認同事身分。

黃肇雄自我定位為「左邊是教授、右邊是生意人」，身為教授的他，意識到新應用的發展潛力，經評估應用可行性後，右邊的他就會加入其中，以訊連的企業核心價值，擘劃新產品的商業模式。