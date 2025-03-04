里港活字典 吳庚元為地方歷史著書

吳庚元正在寫「里港百年風雲－人物、歷史和地方」一書，記錄里港百年來風雲人物。(記者潘奕言／攝影)

屏東縣文史工作者吳庚元多年來搜集許多文獻資料，對地方事如數家珍，甚至有許多當事人都不知道的家族秘辛，堪稱「里港活字典」。

吳庚元是高雄美濃客家人，因哥哥創辦飼料廠，他於1988年到里港賣蝦子飼料，就此落地生根，一待30多年。平日他對文史特別感興趣，一頭栽入地方文史研究至今，除作田野調查、訪問耆老，也蒐集許多地方史料、族譜、地契、老照片，連分家立據、養子過戶書等罕見文件都有，對鄉野傳奇、人物事蹟、家族間錯綜複雜的關係亦瞭若指掌。

他記憶力極佳，人物、年份、日期等細節全印在腦海，信手拈來就是一段精采故事，彷彿天橋下的說書人。

他也編撰「里港鄉誌」，1995年並與一群志同道合夥伴成立「阿里港文化協會」，深入社區與學校推廣，當過協會3屆理事長的他說，當初台灣社會紙醉金迷、黑道橫行，因此創立協會倡導正向東西，「人文歷史正是最好的利器」。

阿里港文化協會常辦演講、展覽、研討會，也邀過黃春明、李昂 等名人演講，吳庚元因積極推動地方文史工作，獲得首屆本土教育推展貢獻獎。目前正撰寫個人第3本著作「里港百年風雲－人物、歷史和地方」，內容收集里港有影響力或有故事性的人物，預計8月發表。

由於不會電腦，寫書時只能土法煉鋼，用手機一字字輸入，耗費很大心力，成書過程雖波折，但他希望藉此為里港留歷史，吳庚元表示，人若對土地沒感情，就是失根浮萍，而文史是最重要的連結方式。