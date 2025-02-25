廖增春教陶藝 意外捧紅「柴窯雞」

春田窯窯主廖增春帶學生燒陶守窯，意外製作出「柴窯雞 」美食。(記者胡蓬生／攝影)

苗栗縣三義鄉「春田窯」窯主廖增春投入陶瓷產業及柴燒陶藝近40年，也曾在聯合大學任助教多年，有次帶學生在窯內柴燒，因學生一時嘴饞，意外創造出獨特美食「柴窯雞」，後來結合休閒農場經營模式不僅維持產業生機，去年還入選「台版必比登」之稱的500碗名單。

苗栗的陶瓷產業經盛極一時，但1990年後隨產業外移沒落，廖增春也曾想過出走台灣，但父親不肯，他聽從聯大教授建議，從使用瓦斯的梭子窯改成柴燒窯，也從量產商品轉型成精緻工藝路線，另創一番天地。

廖增春在校任教多年，常帶學生到春田窯燒陶，但柴窯升溫緩慢，至少要3天2夜才能達到攝氏1300度的燒窯溫度。然而，就因為投柴升溫過程漫長，有學生嘴饞喊肚子餓，眾人集思廣益，用鋁箔紙包覆放山雞，放入柴窯落灰處悶烤，原本預計40分鐘就要取出，沒想到因討論事情耽擱，烤了1個多小時，反而造就出皮薄、肉嫩、多汁的意外美味。

「烤過頭」的放山雞因獨特風味，入選第二屆500碗推荐名單，廣受消費者歡迎，農場還特別建置3座小型柴窯專門烤雞供遊客品嘗；農場內另有2座柴窯取得國家專利，甚至遠赴國外參展獲獎。回想當年蓋窯辛酸，廖增春不禁眼眶泛淚，但他期待苗栗柴燒陶藝能持續發展精進，打造苗栗陶名聲。