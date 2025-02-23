林雅芳 積極學習 克服AI焦慮

Google台灣總經理林雅芳。(記者曾學仁／攝影)

生成式AI 應用旋風席捲各行業，不少白領階級更有被AI取代的「AI焦慮」。Google 台灣總經理林雅芳指出，即使在Google，也有不習慣使用AI的員工，透過培訓與激勵，讓員工習於AI工具輔助，連她自己也去上有關AI應用概念的課程，她認為，AI時代要具備對各種事物的好奇，積極學習是克服AI焦慮的最好方式。

重金獎賞 激勵員工應用

Google是全球大型AI語言模型的研發企業，Google執行長Sundar Pichai去年底在財報會議中表示，有25%的程式碼先以AI生成，再交由工程師檢視。

林雅芳指出，數位轉型其實是行為改變，通常也要經過幾個階段的轉換，以台灣為例，透過兩大方式讓員工逐步習慣AI環境。首先是內部給予非常多的培訓課程資源，幫助員工利用AI工具輔助自己工作；第二是以激勵促進動機，讓大家習於思考與應用。

在激勵方式上，Google也祭出「重金」，最近Google台灣鼓勵各團隊提案，如何使用AI協助自己工作或者解決客戶痛點，提案第一名可獲得高達2萬美元的獎金，且提案若可複製、可解決不只一個企業的問題，更會成為正式上線的企業解決方案。榮譽感加上高獎金，確實收到許多提案，透過提案分享，團隊間更可參考其他人如何有效率完成工作。

經驗分享 探索解決方案

林雅芳指出，白領階級在擔心被取代之餘，其實可以先學習AI輔助，讓AI提升工作流程效率。例如Google目前內部許多要準備的文件與報告都已經交由語言模型處理，有些事情AI來做確實比人有效率，人力就用來做更多進階的工作，例如更進一步理解客戶的需求、提出更多的解決方案讓客戶選擇。

她認為現階段若擔心自己被取代，克服焦慮的最好方法就是學習，她也盡量讓Google內部分享團隊經驗，例如組成學習小組去針對特定題目討論解決方案。但她強調，要先去理解客戶想解決的痛點，才討論怎樣利用各種工具幫助客戶，整合最佳解決方案，而不是「為AI而AI」，反而不實際。

舉例來說，如果企業老闆想要在不加人力的狀況下，達到提升團隊20%的工作效率，工作流程可能要重排，此時再去思考AI導入解決收集整理資料，也是自然讓科技應用在工作上。

林雅芳鼓勵員工學習，自己也去進修，從學習的過程去思考未來解決方案，避免自己的大腦也外包給AI。她自認並非資訊科班出身，去年報名台灣人工智慧 學校的課程，除了補充知識外，因為同學包括律師、人資、產品經理等各行各業員工，她也藉此去體會各行業面對AI的感覺，等於設身處地去想各種場景的影響。

她說，就當作「見世面」，Google是賣工具的公司，但也要看狀況，要知道不同行業的人怎樣感受AI對職務的影響，才能推出更符合現狀的工具。