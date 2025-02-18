張麗善 AI賦能 打造樂活城

雲林縣長張麗善透過公私協力合作，正逐步落實「智慧健康樂活城」目標，也讓雲林脫胎換骨。(記者宋健生／攝影)

雲林縣是一般人印象中的「農業大縣」，去年卻成為全亞洲唯一入選「2024 ICF全球TOP7智慧城市」，讓各界大感意外。事實上，雲林在縣長張麗善的帶領下，透過公私協力合作，正逐步落實「智慧健康樂活城」目標，也讓雲林脫胎換骨。

張麗善說，雲林推動智慧健康樂活城的三個策略是：從心態出發凝聚共識、社群共識推動地方創生及淨零排放、導入數位科技與智慧服務，讓雲林成為融合數位智慧與綠色永續的智慧城市。

滿足需求 強打公民參與

雲林推動智慧城市建設，特別強調「公民參與」，張麗善相信，只有凝聚民意，才能打造真正符合需求的智慧城市。

譬如在地方創生方面，透過400多場共識會議，縣府與企業、學者、社區攜手合作，推動地方創生與淨零排放，縣府的努力不僅解決了城鄉差距，還創造了更多就業與創業機會，讓每個縣民都能參與並受惠。

2024年底，張麗善在就職六周年活動中，進一步揭示「AI 智慧城市2.0」願景，包括鴻海集團、中華軟協AI大數據智慧應用促進會、虎尾科大、雲林科大、台大雲林分院等產官學界，都參與協力聯盟，共同啟動「智慧城市AI賦能轉型」。

「雲林一直沒被看見、被邊緣化」，張麗善很感嘆，雲林作為台灣的糧倉，農業是雲林的根基，但傳統農業面臨氣候變遷 、高齡化與勞動力短缺等挑戰，也是不爭的事實。為了推動永續創新，雲林縣政府推動全面的智慧城市轉型。

張麗善強調，近幾年縣府運用AI技術，成功提升了農業、醫療、環保等多元領域的競爭力，並結合聯合國永續發展目標（SDGs），使雲林成為全球智慧城市的典範，並在全球超過450個城市中脫穎而出，獲選TOP7智慧城市。

雲林是農業大縣，縣府在智慧農業上投入大量資源，建置「數位農業行動平台」與「雲林農情通」Line平台，農民只要拿起手機，就可查到天候等相關即時資訊，更能精準掌握農作物種植狀況、交易價格，避免產銷失衡「菜土菜金」情況。

像4月是雲林蒜頭產期，過去有許多農民擔心採收後價格賤賣，但現在只要透過手機「雲林農情通」Line群組，就可以直接查詢到全台各地的價格，相當方便。

近年來氣候變遷為農作物種植帶來衝擊與風險，因應天氣狀態若能提早作生產規劃，就能提高農作收入，縣府也和氣象署合作建置農業行動平台，及時讓農民查詢到相關天氣預警訊息，降低損害風險。

雲林縣推動「氣候智慧型農業」，透過智慧農業技術與低碳農業結合，成功克服極端氣候對農業的影響，使農業產值連續六年增長，年均增幅達5%。

另外，縣府在口湖區發展了智能養殖暨產銷管理系統，利用物聯網技術（IoT）進行自動投餌、投藥與汙水處理，大幅提升效率與品質。

科技創新 提升醫療教育

在守護民眾的健康與安全方面，為應對雲林進入超高齡社會及偏鄉醫療資源不足的挑戰，雲林推出台灣首個5G 智慧救援通道，整合道路、網路與醫療系統，讓緊急救護時間縮短22分鐘。

救護車上也配備電動骨針、院前超音波檢傷、12導程心電圖等設備，這些科技創新不僅拯救生命，更提升雲林的醫療韌性。

縣府還與台大醫院雲林分院合作建立「醫消聯防系統」，在救援過程中，透過5G系統把患者的資料上傳給醫院，到院時馬上可以判斷並進行及時妥善的救治，將OHCA（到院前心搏停止）存活率，由原來的7%拉升至23.14%。

在教育方面，縣府投資逾2億元，將全縣中小學教室全面升級為智慧教室，結合數位科技與水洗式智慧黑板，讓教學更生動、學生學習更高效。

讓數位科技成為日常生活的一部分，同時縮小數位落差，也是縣府的重點工作之一。

雲林縣推出的「雲林幣扭一下」App，目前已累積近10萬名會員，包括閱讀政令，鼓勵民眾步行、使用循環杯，甚至參與加升旗活動等都可以賺取雲林幣，在雲林縣內的合作商家進行購物商品的兌換或折扣，頗獲好評。張麗善強調：「智慧城市的建設絕不僅僅追求科技進步，更要實現環境永續與經濟增長。」

對此，雲林縣推動農業廢棄物循環再利用，將稻殼、甘蔗渣等轉化為生質能源，並將一般家庭垃圾加工成固體再生燃料（SRF）。這些努力，讓雲林成為全台推動循環經濟的典範。