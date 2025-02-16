束崇萬 以「台灣製造」行銷全球

創見資訊董事長束崇萬說，台灣電子產業在台美經濟具有不可忽視的地位，只要台廠根留台灣，就不會與台脫離。(記者曾吉松／攝影)

世界棒球經典賽 （WBC）資格賽即將登場，回顧去年12強經典賽，幫助中華隊決戰擊敗日本，勇奪冠軍的投手林昱珉暴紅，他過去在黑豹旗比賽的畫面成為電視台放送焦點。當創見董事長束崇萬看到場邊看板印著斗大「創見資訊」不禁會心一笑：「當年的少年，如今已成為台灣的驕傲，真不枉當初栽培」。

束崇萬接受專訪時談到，他長期贊助的棒球選手，至少5位穿上國家隊戰袍，心中滿是感動和自豪。不只贊助黑豹旗隊，束崇萬長期贊助的運動也不只棒球，還包括籃球、排球、足球、壘球、高爾夫球等，目的在鼓勵青年運動選手挑戰自我、實現夢想。

創業成立公司 4年獲利4億

喜歡打高爾夫球的束崇萬，成大電機系畢業、當完兵後，先在大同與恩益禧（NEC）合資成立的公司工作；4年後進入惠普電腦（HP）擔任軟體工程師。當時正值惠普雷射印表機進入台灣市場成立研發中心，他的工作，就是改寫軟體、驅動程式，把英文變成中文。

這個研發專案做不到一年。1985年個人電腦開始盛行，惠普打算成立亞洲個人電腦研發中心，此計畫納入台、日、韓、中國大陸4個區域的研發工程師，束崇萬正是眾多研發工程師的1員。

為開發這項產品，這批工程師被派至HP位於加州聖塔克拉研發中心，和HP美國工程師共同開發亞洲版作業系統，束崇萬是其中之一，可說是HP開創亞洲個人電腦版圖的第一批先鋒部隊。

未料這套系統定價卻與當時倚天設計的作業系統售價懸殊，產品銷售與預期落差太大，專案沒成功，HP總部宣布暫緩執行，打算把這個部門遷到新加坡。

這是束崇萬職場生涯第一個重大抉擇。他考慮後，決定離開惠普，自己創業成立公司。束崇萬花了半年即開發出全球第一套可印出中文的雷射印表機軟體，與雷射印表機搭售，短短4年間，束崇萬獲利近4億元。從工程師到自行創業，再從創業家成為企業主。

洞察兩岸局勢 首批鮭魚返鄉

創見成立迄今屆滿35年，束崇萬也經歷台灣資訊產業發展，見證資訊業西進大陸、洞察兩岸局勢，他也是首批台商「鮭魚返鄉」的代表。

束崇萬說，當時台灣連作業人員都不好找，電子業紛紛到大陸設廠，2002年創見落腳上海，並於2005年全數遷移至大陸。

2008年金融風暴，全球市場產生巨大變化，大陸市場薪資水平提升，但員工不穩定，每逢春運，幾乎近4成員工不回來上工。此時台灣情況轉變，人員招募變得容易，束崇萬內心閃過「何不趁大家產線都往大陸移時，把生產移回台灣？」念頭。

束崇萬慶幸做了正確選擇。「起初的想法是，在台專做高階記憶體產品，在陸攻一般大眾化產品，將兩岸產品做區隔。」他搭上經濟部第一波鮭魚返鄉計畫回台建廠，2014年陸續將產線移回台灣，2019年新冠肺炎疫情爆發後，更果斷將大陸產線全數移回台灣，前後投資 逾20億元台幣(約6091萬美元)。

從赴陸到回台，從美中台三角關係看到中美貿易戰，一路走來，束崇萬洞見地緣變局，以「台灣製造」行銷全球，據點遍及歐美、日韓和兩岸。

川普 倡美製造 台灣優勢仍在

展望未來，他認為美國總統川普雖提倡美國製造，但即使台積帶著供應鏈擴大在美投資，也是台灣電子業優勢的延伸。他說，台灣電子產業在台美經濟具有不可忽視的地位，除半導體外，未來還有AI產業須借重台灣，只要台廠的根仍在，就不會脫離台灣。就像看見台灣年輕棒球選手也能打出世界第一，束崇萬對台商科技業的未來，依然樂觀。