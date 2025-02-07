李彩霞闢心靈花園 帶領癌友相互扶持

基隆「心靈花園」社長李彩霞，熬過艱辛抗癌心路歷程後，成立癌友組織。(記者邱瑞杰／攝影)

基隆癌友團體「心靈花園」社長李彩霞，熬過艱辛的抗癌心路歷程。早年台北才有癌友支持團體，心疼癌友長途跋涉，發願在基隆成立癌友組織。心靈花園成立15年來，慢慢成為在地癌友暫時安定身心的避風港，她的傾聽和陪伴，有時比專業諮商人員的建議更受用。

李彩霞曾擔任基隆社區大學志工社長，回想15年前從醫師口中確認自己罹患乳癌，當下頭皮發麻，一時之間難以承受，但她很快冷靜下來，配合醫師治療，動手術再接受6次化療、31次電療，不斷告訴自己，仍要樂觀、堅強的生活。

得知罹癌1個多月後，李彩霞的媽媽也被檢查出罹患乳癌。她說，母女同命，相當心酸。母女接受一連串治療過程中，因為身心壓力大，她希望能參加癌症 病友支持活動，但地點多在台北市，在治療告一段落時，興起在基隆成立的念頭。

在李彩霞的帶領下，心靈花園除了是癌友相互扶持的園地，大夥兒也走出據點，關懷弱勢癌友。基隆市濟安宮董事長蘇文祥曾罹患鼻咽癌，走過艱辛的抗癌道路，他加入心靈花園後，成為動員人力、物力，支援李彩霞的大幫手。

基隆家扶中心每年舉辦的愛心園遊會，心靈花園都獲免費攤位擺攤，除了義賣籌募社團基金，癌友們也可以和一般民眾交流，告訴大家健康很重要，罹癌不用太害怕。

走過抗癌道路，李彩霞更能感同身受，希望藉由自己曾經歷無助，到找回健康的抗癌經驗，慢慢擴大癌友組織，為更多癌友服務。