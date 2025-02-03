林孟德 三招打造生技長青樹

普生公司總經理林孟德。(記者謝柏宏／攝影)

精準醫療大廠普生公司總經理林孟德表示，普生做為台灣第一代生技公司，自1984年成立至今已超過40年，普生公司在管理上正在導入美國矽谷 的職場文化，要透過SOP、教育訓練、與持續溝通三種方式，員工在各自的崗位上都能擁有自主工作的精神，如此才能讓普生公司繼續成為生技界的長青樹。

加強溝通 鼓勵積極主動

林孟德是普生公司董事長林宗慶的長子，11年前自加拿大返台加入公司團隊，早年曾在美國唸電腦工程並取得企管碩士學位，畢業後在在矽谷工作了很長的時間，回台灣後從基層人員做起，曾參與普生公司的行銷、品管、生產、會計等不同部門的工作。六年前他擔任行銷副總時，剛好當時的總經理離職，他向父親林宗慶主動請纓擔任公司總經理。

普生公司目前連同關係企業，員工一百多人，雖然平均年齡僅有30幾歲，但是林孟德坦言，過去曾在矽谷工作多年的他，回台灣最不習慣的是普生企業內部的溝通仍有待加強，「任何一個步驟若不講仔細的話，成果有時會跟預期的目標有很大的差別」。

林孟德說明，早年在矽谷工作時，職場文化常常是Boss提出一個需求，你就要想盡辦法達標，中間若有困難，下屬必須自己主動提問來解決，這是他當年在矽谷晶片 設計或軟體開發公司擔任銷售工作時必然的工作態度。

但從林孟德加入普生公司之後，他發現不論是資深或年輕員工，也不論是普生公司自己或是台灣其他企業，有時會感受職場上有很濃厚的「各人自掃門前雪」 心態。

由於普生公司是一家生化檢測 產品開發公司，這是攸關人體健康的工作，林孟德可以理解，因為行業的屬性，造成許多員工的心態非常保守。但他認為這種態度是不對的，任何檢測產品若有數字的差異將造成很大影響，「並不只是0和1，對和不對的差別」。因此，如何將檢測結果進行分析、討論與優化，其實更需要員工主動積極的態度才能讓產品改進得更好。

嚴定SOP 推動教育訓練

為了在自己的公司改善這種企業文化，林孟德擔任總經理後，首先是嚴格制定SOP，要求新進員工除了熟悉工作職掌之外，也須在圍繞工作崗位相關範圍內，主動關心其他部門或同事的工作進度；其次，持續不斷地進行教育訓練，林孟德強調，要提升普生公司員工的自主工作態度，他需要透過定期及不定期的教育訓練，包括內部會議或是外聘講師，讓各級員工及幹部累積專業知識與一流的職場精神。

最後則是日常工作上的溝通，透過不間斷的橫向交流，讓員工們都能將公司未來發展視做己任。