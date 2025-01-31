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劉世芳 充分授權 責任擔當

胡順惠
內政部長劉世芳憑藉深厚的行政與立法經驗，帶領這個被稱為「天下第一部」的龐大機構，展開新篇章。(胡順惠／攝影)
內政部長劉世芳憑藉深厚的行政與立法經驗，帶領這個被稱為「天下第一部」的龐大機構，展開新篇章。(胡順惠／攝影)

2024年內閣改組時，內政部長一職交由劉世芳擔綱，這位曾歷任立法委員、行政院秘書長、高雄副市長等多重職務，被外界稱為「鐵娘子」、「教官」的她，憑藉其深厚的行政與立法經驗，帶領這個被稱為「天下第一部」的龐大機構，展開新篇章。

扛下壓力 落實執行

劉世芳的職場生涯始終與挑戰同行，從高雄市副市長任內處理震撼全國的氣爆事件，到2016年挑戰藍營鐵票區高雄市第三選區並成功翻轉，再到2020年擊敗老將黃昭順順利連任，始終用實幹與韌性面對每一道關卡。

雖然2023年年初，劉世芳也主動放棄立委連任，選擇專注休養，但她的政治生涯並未就此止步，她的專業與能力，讓她成為民進黨政府倚重的推手之一，最終接任內政部長，肩負起管理全台人口、戶政、災害防救、國土規劃等重責大任。

被問到管理之道，劉世芳笑著說，「內政部的同仁，幾乎都是國家考試的第一名，個個能力不凡。我需要做的，就是充分授權，讓他們把每件事做到最好。」

劉世芳指出，好的管理不只是指揮，更是信任與支持。當部內同仁遇到資源不足的困難時，部長的角色便是排除障礙、爭取經費，讓團隊無後顧之憂，面對立法院提出的上百件提案，她總是鼓勵同仁直接與立委充分溝通，必要時自己也親上火線，以協助政策順利推行。

劉世芳還說，政務官最大的責任，就是為政策擔當，只要方向對了，願意扛下所有壓力，讓同仁能全力執行。

凝聚團隊 各展所長

談到治理上的暖心小故事，劉世芳分享，去年颱風頻繁來襲，她多次坐鎮災害應變管理中心，原本規定只要一位次長偕同指揮官當值，有次卻三位次長同時出現，比她還緊張，消防署長開玩笑說「大概是因為我們這裡的便當比較好吃吧。」這份幽默的背後，她看到團隊的凝聚力。

「救災的核心，其實是人。無論是第一線的消防隊員，還是背後的指揮系統，大家都在同一條船上，攜手共渡難關的感覺很窩心。」劉世芳說，這種團結與信任，正是她帶領內政部的核心理念。

身為內政部長，劉世芳明白自己肩上的責任重大，她希望透過居住正義的推動，讓年輕人住得起房，透過災害防救的強化，讓民眾安心生活，透過內政業務的現代化改革，讓政府服務更貼近人民需求。

「內政部雖然事務繁雜，但只要每個同仁都發揮專長，大家一起努力，就能把一件件複雜的事情做好，讓人民感受到我們的用心。」她語氣堅定，眼神卻流露出一絲溫柔。

在劉世芳的帶領下，這個龐大的內政機器不僅運轉良好，更展現出以人為本的溫暖力量，正如她所說「無論是政策的推動，還是災害的應對，最終的目標都是為了讓人民有更好的生活。」

內政部 民進黨

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