賴文正 雄風飛彈工程師轉種草莓

賴文正種出無毒水耕草莓。(記者黃羿馨／攝影)

新竹市綠谷沙拉生菜園負責人賴文正，曾是研發飛彈的工程師，但轉行進竹科時遇金融風暴，現雖靠接案IC設計維持生計，卻也多出時間開啟斜槓人生，經過多年不懈努力，種出即採即食的無毒水耕草莓。

賴文正原本是理工人，就讀成功大學機械系航空組（現航太 所），靠著獎學金攻讀到碩士，畢業進入國家中山科學研究院研發雄二、雄三飛彈，還參與演習試射，但在轉業進入竹科時遇金融風暴，除了自己接案，也返鄉承接父母的田地。

賴文正表示，家中長輩原本種植水稻，但水稻經濟效益低又耗人力，為追求更高效益的農產品，他將目標定在可即採即食的無毒草莓，但培植過程非一路順遂，曾因氣溫環境與無法突破競爭宣告失敗。

雖然曾在務農之路摔跤，但賴文正沒放棄，他發現水耕的養分吸收率比土耕高，便運用科技打造澆灌系統，再利用水循環、網室隔絕病蟲害，2分地的水耕溫室每月能產500公斤無毒生菜，供應多家高檔餐廳。站穩基礎後，賴文政利用冬季多餘產能持續研發無毒草莓，經過精準的養分比例調配，終於在今年實現夢想。

賴文政說，菜園生意看似興旺，但扣掉水電、人事和物力等成本，只能勉強打平，主要收入仍靠接案IC設計，但半工半農的斜槓生活，帶給他滿滿的成就感，也有更多時間來「玩科技」，打造想要的事業和生活。