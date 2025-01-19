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不想家鄉歷史無人知 吳柏瑋復興安坑文化

記者李成蔭／新北即時報導
暗坑文化工作室執行長吳柏瑋。(記者李成蔭／攝影)
暗坑文化工作室執行長吳柏瑋。(記者李成蔭／攝影)

新北新店安坑輕軌通車後，揭開安坑地區神秘面紗，在地文史團體暗坑文化工作室執行長吳柏瑋有感於安坑因開發淪外地人「宿舍」，居民對生活已久的土地缺乏了解，他與團隊透過走讀、導覽等活動，力推「安坑文化復興行動」。

安坑從清朝時期就有漢人開墾，到民國時又有不少具軍方、調查色彩等單位進駐，讓當地有著一層神秘面紗。

吳柏瑋家族從清領時期即到台灣，他是第六代，2020年成立暗坑文化工作室，從事地方文化經營、研究調查及推廣等工作，希望以自己的庄頭為名對外宣傳，力推「安坑文化復興行動」，不只要告訴大家安坑在哪邊，要讓更多人深入認識，傳承安坑的知識，並建立認同感，也希望文史工作成為長輩、青年間的世代橋梁。

吳柏瑋計畫每年推動3個走讀導覽品牌，包含找回「秀朗社」踏查、下城夜巡、安坑接待室等活動，盼將安坑從清領、日治、戰後等在地時間軸，透過活動串連起來。

安坑還有很多神秘面紗未被揭開，吳柏瑋說，像安坑接待室、安坑刑場及下城軍管區等可組成人權廊道，串連不同歷史文化遺跡。吳柏瑋規畫用地緣或流域來串接周圍社團，例如新店中和交界尖山，流經新店中和的永豐圳等，可分成平埔族文化、水文化等，進而從生活圈、開發史、戰後兩地都有大陳義胞村等元素來串接。

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