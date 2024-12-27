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巴黎奧運戲劇化摘銅 唐嘉鴻跳脫舒適圈 再挑戰高峰

記者劉肇育／專訪
唐嘉鴻生涯遭遇不少傷勢考驗，最終在巴黎奧運戲劇化奪牌。(記者林澔一／攝影)
唐嘉鴻生涯遭遇不少傷勢考驗，最終在巴黎奧運戲劇化奪牌。(記者林澔一／攝影)

體操生涯三度右手肘動刀、一次左腳阿基里斯腱斷裂，「世界貓王」唐嘉鴻今年在巴黎奧運戲劇化奪下銅牌，並在上周首度獲得體育運動精英獎最佳男運動員肯定，他在迎接豐收年後，決定跳脫舒適圈。

唐嘉鴻將離開待了九年的台灣師範大學與舊團隊，進入國訓中心培訓，期待新的四年周期再度挑戰生涯高峰。

唐嘉鴻在巴黎奧運首度闖進男子體操單槓決賽，決賽首位登場卻發生掉槓失誤，但他利用30秒的調整時間重整旗鼓後，上槓完成動作，並在接續登場七名選手有五人發生失誤情況下，拿下台灣奧運史上首面體操單槓獎牌，戲劇化的奪牌過程，宛如體操生涯從跌倒受傷到起身獲得榮耀的寫照。

談到在頒獎典禮上與並列銅牌的中國大陸好手張博恆不斷竊竊私語，唐嘉鴻透露，兩人都對決賽的戲劇化賽況感到訝異，「因為場上比賽的每個選手都很熟，都是一起經歷過很多比賽的戰友，所以並沒有希望他們也失敗，但選手的心態其實沒辦法掌握，所以當他們一個一個掉下來時，一方面覺得可惜，一方面又覺得很神奇。」

如願站上奧運頒獎台後，體操生涯不斷「逐夢」的唐嘉鴻並未停下腳步，他決定離開台師大與舊團隊，進入國訓中心備戰後年名古屋亞運及2028年洛杉磯奧運。

「過去九年真的感謝士航老師栽培，也感謝台師大給我這樣的環境和場館，造就這面奧運銅牌。」對於做出重大改變，唐嘉鴻透露與教練翁士航溝通多時，接下來團隊會做一些調整，希望在體操每四年一次的規則變化後，呈現更好實力，找到更適應且更舒服的節奏。

談到個人下一個目標，唐嘉鴻說：「發表新動作，這對一個體操人來講是蠻大的夢想，自己的名字可以寫在規則上面，算是名留青史。再來就是世界錦標賽，我有進入過決賽，但還未站上頒獎台，這是未來很大目標，對我來說可以比擬奧運決賽。」

「世界貓王」唐嘉鴻  製表／劉肇育
「世界貓王」唐嘉鴻  製表／劉肇育

巴黎奧運 洛杉磯

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