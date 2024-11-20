彭啟明 轉型再成長 強化執行力

環境部長彭啓明把握零碎的時間閱讀，推薦《轉型再成長：策略架構與執行力》一書，讓他個人生涯轉型、推動政府淨零轉型有所啟發。(記者邱琮皓／攝影)

從「氣象達人」變成「環保達人」，環境部長彭啓明從民間走入政府單位，公務雖然繁忙，但他仍把握零碎的時間閱讀，《轉型再成長：策略架構與執行力》就是近期推薦的書籍之一，協助他在個人生涯轉型、推動政府淨零轉型的角色上有更多的邏輯工具。

績效管理 強調發展導向

《轉型再成長：策略架構與執行力》作者為台灣大學國際企業學系名譽教授李吉仁，同時也是現任誠致教育基金會董事長、活水三影響力投資 公司董事長、惟新顧問公司共同創辦人。這本書主要聚焦策略與經營管理的思維與架構，提供可把策略構想轉化為戰術行動的實用管理工具，強調建構發展導向績效管理模式的重要性，達到明確轉型再成長的方向與發展路徑。

身為一個來自於民間的創業者，彭啓明說，台灣中小企業富有彈性、創造很多價值，就是因為持續求新求變，在這樣的環境養成下，加上原本的學界背景，他熟諳很多事情不能空有理論，一定要落地實踐。但進到公務體系之後，他發現這一個完全不同的組織體系，反而要「以終為始」的往前，這是過去沒有過的經驗。

他說，為了調和民間組織與公務體系的落差，須找到適當的方法來做，如何激勵大家的士氣、找到方法往前走。因為在民間企業改變行為、調整組織的速度很快，但在政府單位是沒有辦法做到同樣的速度。因此，他參考《轉型再成長：策略架構與執行力》書中的概念，歸納過去成功案例的邏輯，放在推動淨零的角色上。

舉例來說，書中提醒「大多數台灣老闆或高階經理人花了非常多時間在處理短期緊急業務，花在策略思考跟討論不到一成」，這就讓他非常有感。

主動出擊 放軟身段溝通

他坦言，進入政府部門之前，每天花三成時間處理未來要做些什麼事情、三成應付每天發生的事情，二至三成在社交活動上，其餘時間可用於獨自思考，但進到政府部門後，特別是前幾個月，幾乎天天都處理突發狀況，直到被書中的句子提醒，他也開始調整步調，每天會花二至三成的時間與環境部同仁討論一、兩年後可能發生的事情，盡量把策略想遠一點。

環境部因「碳費」議題成為焦點，談到制定碳費的歷程，彭啓明數度公開表示這是吃力不討好的工作，甚至他更自嘲是帶著賴清德 總統與行政院長卓榮泰給他的鋼盔向前衝，面對槍林彈雨，他親自上火線、希望在這個關鍵的淨零轉捩點上，台灣不要落後。

環境部從開始確定開徵碳費以來，壓力不只是從外部往內部，甚至在平行的政府部門之間也多有抱怨，不同於過去環境部首長的保守風格，彭啓明選擇主動出擊。

「有疑問的、我們就去談。」這句話彭啓明時時提醒環境部的同仁，自己也身體力行，從國內的產業界、公協會、環保團體、學界人士，到國外政府要員、專家學者，只要有人願意敲門來談，他都願意坐下來聆聽，充分表現出身段柔軟與溝通彈性。

環境部同仁常說，彭啓明幫環境部帶來了很多生氣與活力，過去從沒想過環境議題或環保議題可以如此受到矚目，「以前都覺得環境部就是一個收拾的角色、甚至外界會以為像是回收業，但彭部長讓我們覺得環境部進行的這些綠色工作，就跟科技業一樣，是一個沒有想過的創新領域」。