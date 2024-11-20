彭啟明 轉型再成長 強化執行力
從「氣象達人」變成「環保達人」，環境部長彭啓明從民間走入政府單位，公務雖然繁忙，但他仍把握零碎的時間閱讀，《轉型再成長：策略架構與執行力》就是近期推薦的書籍之一，協助他在個人生涯轉型、推動政府淨零轉型的角色上有更多的邏輯工具。
績效管理 強調發展導向
《轉型再成長：策略架構與執行力》作者為台灣大學國際企業學系名譽教授李吉仁，同時也是現任誠致教育基金會董事長、活水三影響力投資公司董事長、惟新顧問公司共同創辦人。這本書主要聚焦策略與經營管理的思維與架構，提供可把策略構想轉化為戰術行動的實用管理工具，強調建構發展導向績效管理模式的重要性，達到明確轉型再成長的方向與發展路徑。
身為一個來自於民間的創業者，彭啓明說，台灣中小企業富有彈性、創造很多價值，就是因為持續求新求變，在這樣的環境養成下，加上原本的學界背景，他熟諳很多事情不能空有理論，一定要落地實踐。但進到公務體系之後，他發現這一個完全不同的組織體系，反而要「以終為始」的往前，這是過去沒有過的經驗。
他說，為了調和民間組織與公務體系的落差，須找到適當的方法來做，如何激勵大家的士氣、找到方法往前走。因為在民間企業改變行為、調整組織的速度很快，但在政府單位是沒有辦法做到同樣的速度。因此，他參考《轉型再成長：策略架構與執行力》書中的概念，歸納過去成功案例的邏輯，放在推動淨零的角色上。
舉例來說，書中提醒「大多數台灣老闆或高階經理人花了非常多時間在處理短期緊急業務，花在策略思考跟討論不到一成」，這就讓他非常有感。
主動出擊 放軟身段溝通
他坦言，進入政府部門之前，每天花三成時間處理未來要做些什麼事情、三成應付每天發生的事情，二至三成在社交活動上，其餘時間可用於獨自思考，但進到政府部門後，特別是前幾個月，幾乎天天都處理突發狀況，直到被書中的句子提醒，他也開始調整步調，每天會花二至三成的時間與環境部同仁討論一、兩年後可能發生的事情，盡量把策略想遠一點。
環境部因「碳費」議題成為焦點，談到制定碳費的歷程，彭啓明數度公開表示這是吃力不討好的工作，甚至他更自嘲是帶著賴清德總統與行政院長卓榮泰給他的鋼盔向前衝，面對槍林彈雨，他親自上火線、希望在這個關鍵的淨零轉捩點上，台灣不要落後。
環境部從開始確定開徵碳費以來，壓力不只是從外部往內部，甚至在平行的政府部門之間也多有抱怨，不同於過去環境部首長的保守風格，彭啓明選擇主動出擊。
「有疑問的、我們就去談。」這句話彭啓明時時提醒環境部的同仁，自己也身體力行，從國內的產業界、公協會、環保團體、學界人士，到國外政府要員、專家學者，只要有人願意敲門來談，他都願意坐下來聆聽，充分表現出身段柔軟與溝通彈性。
環境部同仁常說，彭啓明幫環境部帶來了很多生氣與活力，過去從沒想過環境議題或環保議題可以如此受到矚目，「以前都覺得環境部就是一個收拾的角色、甚至外界會以為像是回收業，但彭部長讓我們覺得環境部進行的這些綠色工作，就跟科技業一樣，是一個沒有想過的創新領域」。
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