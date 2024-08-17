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前台北縣長 周錫瑋種花減碳 作畫廢寢忘食

記者李成蔭、王慧瑛／新北即時報導
前台北縣長周錫瑋離開政壇後潛心作畫，更精進園藝技能，今年下半年不只要展畫，還會展出植栽。(記者許正宏／攝影)
前台北縣長周錫瑋離開政壇後潛心作畫，更精進園藝技能，今年下半年不只要展畫，還會展出植栽。(記者許正宏／攝影)

前台北縣長周錫瑋離開政壇後潛心作畫，也開過畫展；近年更精進園藝技能，今年下半年不只要展畫，還會一同展出植栽，就叫「周錫瑋的花與畫」。

周錫瑋的工作室門口就吊掛盆栽，牆面布滿自己和收藏的畫作，他說，從小就相信自己很會畫畫，讀國中時在植物園與同學邊畫邊聊，竟然無意間就得到全市彩色寫生比賽第二名。從政多年，仍保有畫畫的興趣，縣長卸任後，在新竹關西租了一塊農地，整理成花園及畫室。

周錫瑋說，關西畫室的農地約1公頃，他種了繡球花、口紅花等多種花卉，大家以為種花很簡單，其實相當不容易，除要固定修剪，環境控制也很重要。以繡球花來說，需要水分，但又不能太潮濕，否則根會積水爛掉；他笑稱自己嘗試過程也種死很多花，但慢慢種活了，植物似乎也知道你在照顧它。

周錫瑋認為畫畫是修養，也是享受的過程，常在畫室一待就是好幾個小時，有次畫到凌晨一時忘了吃飯，簡直到「廢寢忘食」程度，因為在作畫的世界裡，時間是不存在的，會一直想要把心中想到的畫面呈現出來，繪畫過程也會刺激新的靈感。

周錫瑋畫作有一些抽象的藝術作品，大自然元素也不少，他說，為了畫瀑布和大自然，讓他常接觸大自然現場，透過實地走訪「調整焦距」，邊休閒邊思考構圖用哪種畫法來表達。

周錫瑋說，少為人知的是，畫畫其實非常需要體力，他做許多運動保持身材及體力，像伏地挺身、有氧體操、滑步機、深蹲等每天兩次。他也為自己規畫6個人生目標「乾淨、自然、美麗、健康、永續、減碳」，做的每件事情都達到其中的一兩項就算達標，種花就有減碳、美麗的效果。

因為涉獵園藝和減碳，周錫瑋還參與世界農業科技創新大會，發表植栽及減碳的看法，今年11月底規畫在台北以「周錫瑋的花與畫」為主題辦個人展。

近年在各種輔選場合都看得到周錫瑋的身影，有可能東山再起嗎？聽到政治話題，周錫瑋語帶幽默轉頭笑著跟助理說「下次要問清楚記者採訪主題」，他說，現在根本不會想這些事，有些事因緣成熟，自然就會發生。

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