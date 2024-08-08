台商研院院長王建彬：活用思考模型 職涯好幫手

商研院院長王建彬喜愛閱讀管理類書籍。(記者曾吉松／攝影)

熱愛閱讀的台灣商研院院長王建彬只要假日有空，就會往實體書店 逛，尤其喜愛管理類的書籍，他建議上班族應該多少都要接觸一些管理行銷方面的叢書，有助於培養創意思考、問題解決、策略規畫的能力，對於個人職涯發展有相當大幫助。

《麥肯錫思考模型活用法》是王建彬最推薦的經營管理類書籍，王建彬說，這本書提供多達46種思考模型，是非常好用的一本工具書，他不僅會運用在工作上，也會從這本書萃取一些重要分析的工具來和他的EMBA學生分享，甚至在面對生活上的難題時，可以拿來運用。

王建彬指出，其中「3C分析」、「五力分析」、「SWOT分析」的篇章，分析市場與競爭者，找出成功主因，找出產業的競爭因素與威脅，從優劣勢開創最強的經營策略等內容他尤其推薦。

此外，王建彬還特別分享《麥肯錫思考模型活用法》一書當中的多個「圖像思考」模型。其中，令他印象最深刻的是「安索夫成長矩陣」，作者主要是指導讀者從兩軸找出事業擴大策略，如何透過新市場開發，同時也研發多角化相關或非相關的新產品，以達到部門單位，甚至是整個企業的成長與壯大，這些都讓他獲益良多。

王建彬指出，他喜愛閱讀圖表，他建議上班族及管理階層不妨多利用「安索夫成長矩陣」，當公司希望你提出如何讓公司成長的策略規畫時，你可以把這張圖套用上去，可以用來說明如何滲透市場？開發什麼新產品？可能有哪些值得開發的新市場？下一代產品又是什麼？差異化產品為何？王建彬表示，這是非常受用，而且影響他職涯很深的一個圖表。

王建彬還提到，他曾經運用「安索夫成長矩陣」輔導一家傳產公司，當時該公司每年的成長率僅2%而已，經由他協助並帶領他們進行策略規畫之後，那一年便成長超過20%，呈現十倍速成長，這家公司不僅當時走出困境，現在也生存得很好。

至於另一個圖表，則是書中的「產品組合分析-BCG Model」。王建彬說，這個圖表在職場上也很實用，依據成長率、占有率的高低，產品大致可以被歸類為問題兒童、明星、金牛，或者狗。倘若公司或產品掉到「狗」，代表已經應該被淘汰了，建議要先砍掉，千萬不可以因為這個項目經營了很久，就捨不得處理。

王建彬說，過去曾經輔導一間企業，上一代的爸爸就是這樣，一直死守著認為某個生產線是本業，公司就是靠這個起家，但卻沒有勇氣面對它已經虧損愈來愈大的窘境。王建彬強調，此時，公司首要做的應該是先砍掉這部分。

王建彬分享的第三個圖像思考模型是「金字塔原理」，主張將決策建議，也就是結論寫在最上面；中間層則是你的分析數據；最底層是收集的資料，也就是支撐分析數據和決策建議的根據。這個圖像思考模型對工作上寫報告相當實用。

王建彬表示，他在27歲時就讀了《企業參謀》一書，對他之後在做產業分析、市場研究與開發，以及策略建議都相當有幫助，他非常推薦給時下年輕人好好閱讀。他說，麥肯錫系列叢書他都重視也曾深入研讀。