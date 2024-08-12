科技大進化 恩智浦半導體技術長：打造機器人大腦

恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger表示，半導體技術持續進展，未來有很大的潛力徹底改變生態系。（恩智浦／提供）

隨著半導體技術持續進展，恩智浦（NXP）半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger表示，未來25年有很大的潛力徹底改變生態系，過渡到具有預測與自動化能力的世界。

Lars Reger指出，在很多演講中，每個人都預測顛覆性的改變即將到來，有趣的是，驅動創新的因素沒有太大變化。2008年是智慧手機元年，但其實每個人對互聯的需求一直都在，都希望生活在安全可靠的世界。如果能為人們的問題提供解決方案，使用者就會為此付費，這就是商機。

那麼，未來會是什麼樣子呢？他試圖帶領大家想像一起踏上2050年的旅程，到時候很可能大家主要使用再生能源，分散但連接良好，會是穩定的能源供應網絡。人們移動方式也非常不同，將是安全、高效、不同類型的車輛，具備不同的外形尺寸。

Lars Reger說，屆時影響所有人最大的轉變將是工作，簡單、瑣碎的工作可能都會消失，將步入自動化。到2050年時，仍在工作的人可能會主要從事照護工作，或在控制中心或任務中心來觀察設備運作。

同時，到2050年時，人們可能已不太需要主動管理維護自己的房子，房子知道什麼時候需要維護，會完全適應氣候、自行填滿冰箱，永遠有吃的，永遠溫暖。家戶也不再有門鎖的概念，大門可設定為只對家庭成員開啟，這就是可預測和自動化的世界所實現的無縫體驗。

再者，到了2050年，駕駛將可能會全自動化，城市裡有貨物運輸，有披薩外送、包裹快遞，這些行為約占交通量的60％，如果整個世界自動化，很多事情會發生在夜間離峰時段，不在高峰時段，希望屆時能擺脫交通壅塞的問題。

至於工廠呢？Lars Reger提到，工廠將變得乾淨且自動化，且工廠裡只會有維修人員，在外面的任務控制中心，以調度員、觀察員的角色坐在那裡，只有當機器人無法處理的問題出現時，才進行互動，其餘一切都是自動化進行。

Lars Reger強調，過去40年出現了很有趣的發展。從體積龐大、沉重到無法攜帶的電腦，發展到個別的桌上型電腦、筆電，還有智慧手機。

後來開始創建數位雙生，要將世界中發生的數據轉變為數位雙生，由數位雙生相互交談，相互最佳化，將專業知識帶回世界並做出反應。換句話說，必須喚醒周圍數十億的機器人裝置。

機器人在世界中感知環境，連接到雲端 並獲取數據，它們會思考並試圖預測接下來會發生什麼，然後將這個概念發送到機器人的手臂和腿上。如果能為機器人建立感知、思考、連結和行動，任務就快大功告成。但還需要安全保障，或用常人的語言來說，必須要有信任。

Lars Reger也認為，還有一個更大的挑戰，就是機器人不如人。例如2023年已有Level 3自駕車 ，唯一的問題是這些汽車在高速公路上時速最多只有60公里。這些車需要更好的眼睛與感測器，可看穿雨、霧和雪；當我靠近我的車時，無需採取任何行動，汽車就會自行開門。或是即時了解前方十輛車發生的狀況，例如在前面幾台的車出現急煞，2毫秒後就會知道，在我看到前車剎車燈亮起之前就能做出反應。如果車輛可以偵測超過250公尺的障礙物，就可在高速公路上以每小時130公里以上的速度行駛。

另外，目前聯網家庭已經發展，但音響可能無法與能源管理系統通訊，能源管理系統不懂百葉窗，百葉窗不懂電動車 在哪裡。不過，未來透過溝通語言的統一，就會出現應用場景。

家裡的太陽能電池正在產生能量，然後打開吹風機，房子裡的能源管理系統知道這是一個2,000瓦的吹風機，會用5分鐘，可先關掉冰箱，因為冰箱可以保冷8小時，讓吹風機利用太陽能運行，之後再恢復正常運作。

Lars Reger表示，我們必須發明機器人的大腦，然後賦予卓越的感官。但不可能由一家公司完成所有事情，這是一場生態系的比賽，需要產業參與者、學術界的研究、政治家的大量幫助，單靠一個國家也無法獨立完成。能夢想什麼，就能建造什麼，無法夢想的就不會嘗試。如果大家一起踏上旅程，產業界就會更有趣。