穎崴董事長王嘉煌 快速應變力 競爭利器

穎崴科技董事長王嘉煌白手起家，是AI晶片大廠的指定合作夥伴。（本報系資料照片）

穎崴科技董事長王嘉煌白手起家，穎崴成立23年，但蹲了近20年的馬步後才掛牌上市，不到三年，股價就已經達到千元關卡，市場相當看好穎崴未來發展。王嘉煌指出，專業培訓的員工是穎崴在半導體測試介面市場最堅強的戰力。

穎崴總部位於高雄，一直與日月光投控密切合作，逐步讓穎崴業績搭上這波半導體市場崛起浪潮，背後的關鍵人物就是王嘉煌。機械技術背景出身的他，創立穎崴科技後，迅速成立高雄、新竹、北美等地營運據點，他原先就在日月光半導體旗下福雷電子任職，從高雄起家，迅速掌握測試介面客戶源。

創業過程一定有艱辛的一面，王嘉煌回憶，當初在自家一樓成立穎崴，從代理客戶產品開始，業務推了幾個月，竟然一點進展都沒有。後來正好遇上客戶有採購外商測試介面晶片 的需求，但外商產品交期要兩個月，他便自告奮勇花費一周準備兩個樣品，自此順利打開市場，訂單開始源源不絕地湧入，讓穎崴賺進第一桶金。

20年來一點一滴的累積，穎崴現在於半導體測試介面市場穩居全球前六大，掛牌僅短短三年時間，股價就已經衝上千元關卡，代表資本市場認可穎崴的技術實力及未來營運前景。

由於半導體測試介面產品需要應用各種不同規格的晶片，因此測試介面就必須應對不同客戶、不同晶片做出客製化產品，這時與客戶溝通的人才、打造出高客製化的測試介面工程師等公司專業團隊，成為穎崴出外競爭的最大利器。

王嘉煌指出，穎崴獨特的客製化營運其實關鍵就在於公司打造的培訓課程，讓員工都具備專業產業知識，提供客戶專業服務，才有機會取得客戶的信任，公司從上到下都需要具備解決問題的能力，如此才能應對客戶所需的快速應變能力，穎崴員工的專業服務就是公司最堅強的戰力。

穎崴早已是日月光投控、京元電子等半導體封測大廠的主要合作供應商，目前更切入輝達、超微等AI 高效能運算（HPC）晶片大廠供應鏈 ，是AI晶片大廠的指定合作夥伴，顯示穎崴的技術實力已經達到全球一線大廠水準。

隨著AI浪潮來襲，高頻高速晶片需求到來，且產品將更加多樣性，讓半導體測試介面挑戰到來之時，商機也同步迎面而來。王嘉煌說，穎崴除了推出高頻高速測試座（Coaxial Socket），又推出跨世代全新測試座「超導體測試座（HyperSocket）」，此產品為因應高頻高速需求的次世代產品，散熱功能極佳，同時大幅提升探針使用壽命，在傳輸速度領先全球，已有多家AI及手機客戶驗證中。