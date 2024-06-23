熱血老師鄭力元自學扮推手 打造佳冬國中成藤球國手搖籃

屏東縣佳冬國中體育老師鄭力元，13年前帶足球隊轉型藤球，自己擬定訓練計畫，成為藤球國手的搖籃。(記者潘欣中／攝影)

台灣近年在藤球運動急起直追，男女組排名已擠進世界前八，其中有藤球「南霸天」美譽的屏東縣佳冬國中，長年稱霸青少年組，已有多達25名國家隊校友；幕後推手是熱血體育老師鄭力元，他原是藤球門外漢，13年前帶足球 隊轉型斜槓，意外促使偏遠的佳冬國中成為藤球國手搖籃。

鄭力元畢業於台灣體大運動科學研究所，專長足球，17年考進足球強校佳冬國中，曾帶隊在縣運拿下3連霸，之後因少子化，資質好的球員漸減，競爭力已不如前，碰巧藤球協會下鄉推廣，他發現頭頂、騰空躍射等技巧與足球相似，且比賽只有2人賽和3人賽，室內就可練，13年前嘗試轉練，隔年拿下全台國中男子組冠軍，信心倍增，自此成為常勝軍。

「當時只能上網看影片揣摩技巧，完全土法煉鋼。」鄭力元說，藤球協會邀他和奪冠球員到泰國 觀摩，他發現技術天差地遠，之後投入研究，擬定體能和技術強化訓練計畫，結果形成「北士林、南佳冬」分庭抗禮之勢，闖出名號。

鄭力元將僅有百餘名學生、默默無名的佳冬國中打造成台灣藤球國手搖籃，選手畢業後更無縫接軌升上佳冬高農、屏東科大，至今有25名男女國家隊校友。

他說，藤球運動不像棒球、籃球有職業運動，「錢」途可期，甚至當教練機會也少，且球員多出身單親或弱勢家庭，但他把藤球運動當成弱勢孩子人生中的淬煉，要求態度、禮貎和品德更勝於球技，希望未來成為孩子一輩子受用的無形資產。