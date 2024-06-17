我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

謝人傑創「霧鹿奇途」賣鹿角蕨 帶動三義地方創生

文／范榮達
32歲青年謝人傑自創「霧鹿奇途」品牌，鹿角蕨上板奇木別具特色。（記者范榮達／攝影）
32歲青年謝人傑自創「霧鹿奇途」品牌，鹿角蕨上板奇木別具特色。（記者范榮達／攝影）

苗栗縣三義鄉的霧和木材是32歲青年謝人傑生活重要元素，去年9月結合興趣，自創「霧鹿奇途」品牌賣起鹿角蕨，雖然草創時期一度不順，但苦撐半年漸漸打響名聲，甚至成為縣府重要活動的伴手禮，現在信心大增，盼未來結合上游製材廠、下游木雕業共創特色商品，帶動地方發展。

謝人傑因父親謝玉騰1991年開設木材行至今，從小到大見證了三義鄉木雕、木材產業的盛況與逐漸沒落。他雖與木頭結緣多年，高中與大學也念與木頭有關的森林科系，但出社會後未能加以運用，心裡總有「不務正業」感覺，直到兩年多前有人送他一株鹿角蕨，苗栗縣政府與國立聯合大學推辦「地方創生工作坊」，開啟他的創生之路。

「霧鹿奇途」每一個字都有意義，除了「鹿」和「奇」分別代表鹿角蕨和奇木，「霧」是指三義經常起霧，「途」則有帶動地方創生的意義。

謝人傑說，養殖鹿角蕨主要是透過觀察它逐漸長大成形，紓解生活及工作壓力。雖然這門生意一開始有縣長鍾東錦認購加持，但身邊的人都不看好，家人也不支持，曾經擺攤好一段時間都沒賣出，不過後來靠著努力跑市集，漸漸獲得肯定，縣府今年4月辦理「竹竹苗菁夢想‧青年交流聚」創業座談會，伴手禮就選用他的產品。

對於未來，謝人傑不僅要繼續拓展市場，也嘗試寫計畫爭取更多的資源，盼將來可以串連「霧鹿奇途」周邊上游的製材場、下游的木雕等產業，提供獨特的體驗，帶動地方發展。

上一則

康熙長這樣？最高度還原樣貌的畫作 上海展出

下一則

老伴的稱讚

延伸閱讀

藍版財畫法 高雄增幅少 陳其邁連喊不公平

藍版財畫法 高雄增幅少 陳其邁連喊不公平
「選我」…輝達要在台設研發中心 9縣市全力爭取

「選我」…輝達要在台設研發中心 9縣市全力爭取
木鵲／《大呱》系列之三

木鵲／《大呱》系列之三
卡車橫載木材「斬首」17歲女騎士 頭顱當場噴飛慘死

卡車橫載木材「斬首」17歲女騎士 頭顱當場噴飛慘死

熱門新聞

蝦子大烏參油亮味鮮。（圖片提供∕達文）

老上海菜之紅派與白派

2024-06-09 02:02

老年夫妻的樂趣

2024-06-11 02:01

孤獨冷漠的挪威女友

2024-06-10 02:02

受騙記

2024-06-14 02:00
黎東方教授夫婦收丹妮爾(右)為義女。（本報系資料照片）

黎東方：二戰期間美國給了我們什麼？（上）

2024-06-13 02:02
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。路透

紐約「債券天王」拍賣稀有郵票 總成交額可能達1500萬元

2024-06-09 22:28

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…
分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」
金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

金融時報報導 習近平：美欲刺激中國打台灣 我不上當

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案