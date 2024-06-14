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張連宏透過鏡頭 用菜市場人情味感動人

文／游振昇
長期旅日經商的張連宏，自學攝影，最愛用鏡頭記錄菜市場的人情味與生命力。（記者游振昇／攝影）
長期旅日經商的張連宏，自學攝影，最愛用鏡頭記錄菜市場的人情味與生命力。（記者游振昇／攝影）

長期旅居日本的商人張連宏，對攝影有濃厚興趣，自學攝影技法，曾獲日本攝影比賽金賞獎。他特別鍾情於菜市場濃厚的人情味，以及充滿生命力的氛圍，拍遍各地的傳統市場，他說菜市場就是人生縮影，用鏡頭傳遞市場人生的動人故事。

張連宏在台中出生，商旅生活長期旅居日本，工作之餘大量閱讀日本專業的攝影書籍，自學攝影技法，他的作品曾獲得日本OLYMPUS相機年度攝影比賽金賞獎，還曾受邀參加攝影展。

在張連宏眼中「萬物皆美」，他最鍾情於傳統市場的氛圍，出國最愛背著相機逛菜市場。他拍過台灣、日本、越南東南亞各地傳統市場，市場中繽紛多元的攤商、食物，隱藏著當地民情的動人故事，從鏡頭拍下的影像，彷彿把主角的生命故事凝固在相片中。

張連宏在池上菜市場旁，捕捉到「打鐵花」瞬間之美，拍下「打鐵趁熱」作品。他說，打鐵行業面臨後繼無人的困境，僅存的少數師傅都已超過一甲子，拍攝的瞬間也彷彿紀錄歷史。他觀察肉攤老闆手起刀落，用鏡頭拍下「吸引的刀工」作品，台灣庶民美食爌肉飯就得靠這刀工才能揚名四海。

他最愛傳統市場熟客與攤販間的情感互動，隨手拍下「婆婆媽媽的菜園」，傳遞人情味。他觀察到菜市場角落，遮陽傘或雨棚下有理髮、按摩兼刮痧的超人氣小攤位，銀髮族悠閒享受、與人交流，讓他忘情拍下「菜市仔的邊沿」照片。

張連宏說，他到各國旅拍時，特別鍾情於傳統市場中，充滿生命力與濃厚人情味的氛圍，藉由影像傳達「菜市仔人生」酸甜苦辣的故事，也是人生勵志的學習範本。「菜市仔人生」攝影展即日起在台中市葫蘆墩文化中心展出，掃描現場作品QRcode，可聆聽畫面人物的訪談故事。

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