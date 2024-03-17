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「拖把大王」林銘賢回嘉義 培育弱勢學子

／魯永明
嘉縣北回急難救助協會理事長林銘賢（右）上台與小朋友跳熱門的「科目三」舞蹈。（記者魯永明／攝影）
嘉縣北回急難救助協會理事長林銘賢（右）上台與小朋友跳熱門的「科目三」舞蹈。（記者魯永明／攝影）

嘉義縣水上鄉出身的強靂集團董事長林銘賢，在大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子以企業經營模式，成立社會企業「小太陽」，培育英才，日前再度回鍋接任嘉縣北回急難救助協會理事長，以8成利潤做公益。

林銘賢宣布，顧及受助逾200名學子感受及尊嚴，協會名稱將改為「北回培英文教協會」，以成立的社會企業培育英才，讓善循環。北回急難救助協會新春「同樂暨感恩餐會」中午席開百桌，宴請近300名小朋友及家屬，社會各界愛心人士共近千人出席，觀賞小朋友表演，現任理事長盧立志將棒子移交給林銘賢，表揚績優志工，捐贈嘉愛啟智發展中心、敏道家園、水上國中。

林銘賢生長在水上鄉，16歲離鄉背井打拚，30歲到大陸奮鬥，事業有成不忘回饋社會，熱心公益，曾任北回急難救助協會第3、4屆理事長，第6屆受到會員及理監事支持，再回鍋接任理事長，抱持「歡喜做甘願受」精神承擔，從事公益活動。

2017年林銘賢等人推動培英專案希望工程，對需要協助學童家庭，每月定期提供台幣3000至5000元（約95美元至159美元）教育補助金，目前協助逾200名學生，安排認助人陪伴、關懷、引導，在孩子成長路上關愛鼓勵。

林銘賢說，培英專案透過社會企業「小太陽」培育人才，協會名稱將改為「北回培英文教協會」，他下周訪視學生，培育有領導潛力英才，未來事業有成，回饋照顧學弟妹，讓善循環。嘉市2020年至今開了3家小太陽關係企業餐廳，從簡餐、燒冷冰到雞肉飯、披薩，種類多元，共通點是80％利潤捐做公益，經營理念來自林銘賢、陳振東等人，林銘賢認為，與其要人捐錢，不如自己想辦法賺錢，這樣的公益付出才走得長、走得久。

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