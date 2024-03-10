導入ESG 滙豐台灣中野泰直：金融創新找淨零解方

滙豐（台灣）商業銀行企業暨金融同業處負責人中野泰直。(圖／滙豐銀提供)

台灣碳權交易所2023年底開張，有利上市櫃公司推動淨零碳排。根據統計，亞太地區在能源轉型領域處於世界領先地位，為僅次於歐洲的第二大綠色債券 發行區域。根據史坦普全球公司的預測，亞太地區的綠色、社會及永續金融工具發行量可望躍升至20％、達2400億美元，占全球總量約四分之一。

低碳技術 迎永續經營挑戰

滙豐（台灣）商業銀行企業暨金融同業處負責人中野泰直指出，亞洲在低碳技術的應用速度超越西方經濟體，部分轉型技術已被在多個亞洲市場廣泛應用，這種轉變只有在資本和規模都很大的情況下才能實現，得以降低採用創新技術的風險。在過去十年裡。亞洲經歷了能源轉型的巨大科技變革，而且未來還會有更多革新。

中野泰直認為，這過程具有挑戰性，因為不光是「綠化」銀行的資產負債表這麼簡單。

中野泰直說，ESG想產生真正的影響力，必須從內部做起，包含一家金融機構的大樓建築、作業程序和標準等。銀行、證券、資產管理和保險各行業必須對ESG有全面的看法，這種看法必須貫穿整家公司，而不光只是貸款 帳目或是營運的供應鏈。

他認為，金融機構引導能源轉型所需的資本，將是大規模減少碳排放的關鍵。國際金融機構例如滙豐銀行，利用其跨地域專業知識，支持亞洲永續金融體系所具備的發展潛力。

以台灣而言，中野泰直指出，2023年起，銀行業必須依據金管會發布的「氣候風險財務揭露指引」，強制性揭露氣候相關財務風險，有助提高市場透明度。

在這段過程中，他表示，銀行可以透過提供必要的資本，對社會產生積極影響，包括支持企業成長所需的資本，實現有序、公正的淨零轉型，同時還可以影響投資 人將資金配置到循環經濟項目等。因為銀行資金分配的決策將發揮影響力，這對創造亞洲經濟發展和就業機會同時，可以確保能源安全的必要性。

揭露氣候風險 提高透明度

中野泰直說，滙豐銀行在台灣積極與客戶合作為低碳轉型提供解決方案，除了協助企業訂定具體永續目標，也引進ESG相關金融產品，例如企業綠色貸款、永續發展表現連結貸款、綠色債券、社會責任債券等；滙豐同時也嘗試在特定企金業務如融資、貿易解決方案注入ESG元素。這些創新產品融合了上文提及的三大面向，包括數位金融、ESG以及財富投資，充分展現了銀行未來的發展方向。

總括而言，中野泰直認為，金融機構尋求擴展業務時，如果可以制定相應策略，將有助本身的適應及決策能力，以及拿到以下三大好處：協助客戶達到目標、抵禦整體環境的挑戰、把握亞洲財富成長與數位化普及與永續金融帶來的發展機會與商業價值。