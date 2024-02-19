步步高創辦人段永平 閱讀清單汲取經營投資策略

《基業長青》一書在於指出，長青企業能在保持核心理念的同時，又能通過創新不斷求變。（圖／博客來提供）

中國知名手機品牌OPPO與vivo母集團步步高創辦人段永平，雖然自2001年退居集團幕後，但仍以投資 者身分參與集團事務；而他對於公司的經營與投資策略多從他的閱讀清單中汲取養分，他的書單也不斷協助他釐清好的企業與壞的企業分野。

中國巴菲特 價值觀影響大

對中國業界而言，段永平堪稱「已不在江湖，但江湖都是他的傳說」的「隱形大佬」。包括拼多多創始人黃崢、OPPO掌門人陳明永、vivo掌門人沈煒、小天才CEO金志江與極兔快遞創始人李杰等被稱作他的「五大門徒」，而段永平的價值觀與影響力也體現在這些企業掌門人身上。

有中國網友梳理段永平過往發布過的博客，被譽為「中國巴菲特」的他除了推薦巴菲特、蒙格兩人關於投資的著作外，他也特別推薦柯林斯（Jim Collins）的兩本著作，分別是《基業長青》與《從優秀到卓越》（台譯從《從A到A+：企業從優秀到卓越的奧祕》）。

《基業長青》一書指出，長青企業能夠永續經營的原因並非在於擁有偉大構想，或是有遠見且具魅力的領導人，而是這些企業能在保持核心理念的同時，又能通過創新不斷求變。

《從優秀到卓越》則是柯林斯從1435家企業篩選11家從優秀到卓越的公司，並指出他們成功的關鍵在於擁有幾項特質，包括擁有低調但不屈不撓專業的領導人、先找對人再決定做什麼、不喪失信心、強調紀律、以科技為加速器等。

段永平曾經點評上述兩本書認為，如果要做投資買股票，因為買股票就是買公司，這兩本書值得閱讀。且對於經營企業有指導作用，對於每個人的人生也同樣具有指導作用。

至於在哪些層面有指導作用？《基業長青》中有個關鍵論點，一個人能準確指出現在是某年某天某時某秒，只是一個報時人；能製造一個鐘來讓別人看時間即是造鐘人，這才是最厲害的。

企業植基 堅持做對的事

如果比喻經營企業，一個偉大的構想、能賺錢的商業模式只是屬於「報時」；讓公司有強大的文化和制度，能產生構想、持續地運轉，才是造鐘。

也因此，段永平在經營步步高時，對於企業文化十分重視。他曾表示步步高的價值觀要求「本分、誠信」，做好產品質量，處理好與供應商、代理商、其他交易的關係，是對用戶、客戶的原則，出了問題先苛求自己。

在與網友互動的問答錄中，段永平也提及蘋果是非常難得能夠長期聚焦在「做對的事情」的企業。他表示多數人在投資時很習慣思考「把事情做對」，從而很容易掉進短期表現當中。

而所謂「長期投資」從某種角度上說，就是要能夠相信堅持「做對的事情」，有能力的公司最後會「把事情做對」。

段永平也認為，一個企業如果有「利潤 之上」的追求更容易看到事物本質，就會更容易堅持做對的事情或更不容易做錯的事情，也不大會受到短期的誘惑而偏離大方向。

他說，這利潤之上的追求意味著把消費者需求放在公司短期利益前面。有利潤之上追求的公司，碰到問題時可能會先問一句，「這是對的事情嗎？這是應該賺的錢嗎？」「其實差別很小，但20年後差別很大」他說。