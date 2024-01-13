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盼音樂改變世界 張孝威開唱 張忠謀、劉德音都是座上賓

記者馬瑞璿／即時報導
TVBS前董事長張孝威舉行個人音樂會，許多產業人士表示每年都很期待，彷彿參加同學會。（記者蘇健忠／攝影）
TVBS前董事長張孝威舉行個人音樂會，許多產業人士表示每年都很期待，彷彿參加同學會。（記者蘇健忠／攝影）

「Only people living in hope can make a difference to the world.」（只有生活在希望中的人，才能為世界帶來改變），TVBS前董事長張孝威開了第五場個人音樂會，他並希望能藉此引起音樂會參與者的回響。

大咖聽眾 彷彿產業同學會

音樂會在台北誠品松菸表演廳舉行，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音成為座上賓。許多產業人士笑稱，參加張孝威的音樂會彷彿參加同學會，與會幾乎都相互認識，每年都很期待來參加音樂會。

有感於全球社會動盪，詐騙頻傳、戰事不斷，張孝威決定將今年的音樂會主題訂為「NELLA FANTASIA」（奇幻夢境），是由1986年英國老牌電影「教會」主題音樂重新編曲、填上義大利文歌詞後的經典作品。會選擇這首歌曲，是因為這首歌在他心中引起極大共鳴，他也引用電影「自由之聲」的一句話，「Only people living in hope can make a difference to the world」，希望引起音樂會參與者的回響。

談起自己的聲樂學習之路，張孝威說，自己與聲樂老師的緣分，緣起於TVBS尾牙，「2018年初我們辦尾牙，請了老師來做音樂指導」，連續兩年的合作，老師耐心十足，對於一句義大利文都不會的他，老師一句一句地耐心教他學唱「Time to Say Goodbye」，也是這場演唱之後，他發現自己的聲樂潛力，意外開啟這條學習之路。

決心唱好 退休更認真練習

張孝威是個「一旦開始，就有決心把事情做好」的人。職場上如此，退休後，仍是如此。

開始上聲樂課後，張孝威明白，要有進展，就得要練習。「我基本上都帶著錄音機，現在有手機就可以錄音，我每次都跟著錄下的內容練習，我聽著老師耐心地教，一遍一遍地糾正，我實在很不好意思，就覺得要認真練習」。

後來，機緣巧合下，他參加了一場音樂會，「當下我有個感覺，同樣都是業餘，我也可以（上台表演）。」五年前，他起心動念開始辦了第一場發表會，演唱會結束後，全場給他很大的鼓勵，讓他在聲樂這條路上愈來愈努力。

「我當然不可能跟專業的人比較，但我的確希望我唱的接近專業水準」，張孝威認為，必須要有實際表現才會有信心，而要有表現，就得努力，連年的努力與練習，他的發聲肌肉也不同了，演唱功底愈見深厚，「第四次來參加我演唱會的人，都說我跟第一次、第二次比起來，進步非常多。」

猶如爬山 半山腰看見美景

學聲樂一路走來，他說，「剛學聲樂時，就好像爬山」，前面爬得很累，不管怎麼練習，都覺得自己不到位；但學著學著，他慢慢抓到精髓，愈唱愈好，現在有如走到半山腰，他發現前方景色如此之美，也唯有到了此刻，他才終於覺得自己在聲樂的這條路上「入門」了。

張孝威並憶起已逝的哥哥，「在我們家，真正有唱歌天賦的是我哥哥。但我第一次辦演唱會時，哥哥已經不在了。嫂嫂那時候說，這是他一輩子想做的事，結果你做了。」

原本只是因為一次的因緣際會，張孝威意外踏入聲樂學習之路，一路走來，不僅愈來愈有興趣、有了全新的成就，也意外為哥哥圓了從未實現的夢想。

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