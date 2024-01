盼音樂改變世界 張孝威開唱 張忠謀、劉德音都是座上賓

TVBS前董事長張孝威舉行個人音樂會,許多產業人士表示每年都很期待,彷彿參加同學會。(記者蘇健忠/攝影)

「Only people living in hope can make a difference to the world.」(只有生活在希望中的人,才能為世界帶來改變),TVBS前董事長張孝威開了第五場個人音樂會,他並希望能藉此引起音樂會參與者的回響。

大咖聽眾 彷彿產業同學會

音樂會在台北誠品松菸表演廳舉行,台積電 創辦人張忠謀、董事長劉德音成為座上賓。許多產業人士笑稱,參加張孝威的音樂會彷彿參加同學會,與會幾乎都相互認識,每年都很期待來參加音樂會。

有感於全球社會動盪,詐騙頻傳、戰事不斷,張孝威決定將今年的音樂會主題訂為「NELLA FANTASIA」(奇幻夢境),是由1986年英國老牌電影「教會」主題音樂重新編曲、填上義大利 文歌詞後的經典作品。會選擇這首歌曲,是因為這首歌在他心中引起極大共鳴,他也引用電影「自由之聲」的一句話,「Only people living in hope can make a difference to the world」,希望引起音樂會參與者的回響。

談起自己的聲樂學習之路,張孝威說,自己與聲樂老師的緣分,緣起於TVBS尾牙,「2018年初我們辦尾牙,請了老師來做音樂指導」,連續兩年的合作,老師耐心十足,對於一句義大利文都不會的他,老師一句一句地耐心教他學唱「Time to Say Goodbye」,也是這場演唱之後,他發現自己的聲樂潛力,意外開啟這條學習之路。

決心唱好 退休 更認真練習

張孝威是個「一旦開始,就有決心把事情做好」的人。職場上如此,退休後,仍是如此。

開始上聲樂課後,張孝威明白,要有進展,就得要練習。「我基本上都帶著錄音機,現在有手機就可以錄音,我每次都跟著錄下的內容練習,我聽著老師耐心地教,一遍一遍地糾正,我實在很不好意思,就覺得要認真練習」。

後來,機緣巧合下,他參加了一場音樂會,「當下我有個感覺,同樣都是業餘,我也可以(上台表演)。」五年前,他起心動念開始辦了第一場發表會,演唱會結束後,全場給他很大的鼓勵,讓他在聲樂這條路上愈來愈努力。

「我當然不可能跟專業的人比較,但我的確希望我唱的接近專業水準」,張孝威認為,必須要有實際表現才會有信心,而要有表現,就得努力,連年的努力與練習,他的發聲肌肉也不同了,演唱功底愈見深厚,「第四次來參加我演唱會的人,都說我跟第一次、第二次比起來,進步非常多。」

猶如爬山 半山腰看見美景

學聲樂一路走來,他說,「剛學聲樂時,就好像爬山」,前面爬得很累,不管怎麼練習,都覺得自己不到位;但學著學著,他慢慢抓到精髓,愈唱愈好,現在有如走到半山腰,他發現前方景色如此之美,也唯有到了此刻,他才終於覺得自己在聲樂的這條路上「入門」了。

張孝威並憶起已逝的哥哥,「在我們家,真正有唱歌天賦的是我哥哥。但我第一次辦演唱會時,哥哥已經不在了。嫂嫂那時候說,這是他一輩子想做的事,結果你做了。」

原本只是因為一次的因緣際會,張孝威意外踏入聲樂學習之路,一路走來,不僅愈來愈有興趣、有了全新的成就,也意外為哥哥圓了從未實現的夢想。