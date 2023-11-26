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70歲康楹筠退休當銀髮居服員 活力滿滿締造職場歸屬感

文／劉星君
受潮州就業中心就服員的鼓勵，年近70歲康楹筠（右）重拾照服員專長，樂觀面對高齡人生。(圖：潮州就業中心提供)
受潮州就業中心就服員的鼓勵，年近70歲康楹筠（右）重拾照服員專長，樂觀面對高齡人生。(圖：潮州就業中心提供)

屏東縣年近70歲的康楹筠曾為了照顧癌夫參加照服員訓練，退休後輾轉來到潮州就業中心求職，受就服員鼓勵重啟居服員生涯，由於服務態度親切深受個案與家屬喜愛，成為當地搶手的居服嬤，現已穩定就業近一年。

康楹筠個性豪邁，大家都稱她「康姐」，早年經營小吃為主，當初是為罹癌老伴，參加照顧服務員訓練，老伴病逝後偶爾兼職當私人看護。退休後兒孫都在外地，康姊雖無經濟壓力，卻因閒不下而到潮州就業中心求職。

潮州就業中心指出，由於康姐年紀大推介不易，就業中心便運用臨時工作津貼，先協助她從事短期清潔工作，契約到期後，她不想閒賦在家，便拜託就業中心再幫她找工作。最後在就業中心的鼓勵之下決定以高齡之姿重返照服員的工作。

雖然工作需要隨機構派案四處跑，康楹筠說，「我也是高齡，最能體會長輩的心情，趁著我身體機能尚佳的時候就應該要去幫助別人，有一天我也會需要被別人照顧。」

一天至少需要跑五個居家照顧的個案，總是充滿活力的她，工作時喜歡哼著小調，個案及家屬都很喜歡她前來陪伴時光，潮州就業中心給她的支持與幫忙，有過照護癌夫的經驗，她深知行動不便的人更需要陪伴，也認為每個人都該預備自我照護的知識來面對老化，居家照護這份工作對她來說非常有意義，她分享不老祕訣：「快樂出門工作，快樂回家！」

高屏澎東分署長郭耿華表示，台灣進入高齡化社會，照顧服務員是未來不可斷缺人力需求，失業勞工運用勞動部「照顧服務就業獎勵津貼」從事照顧服務員最長可領取18個月的獎勵金，歡迎銀髮族投入照服業。

就業 退休 勞工

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