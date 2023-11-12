人工頭骨下的遠大夢想 林逸心斜槓出精采人生

承擔著身體所有的不適，林逸心依然擁抱生命。(記者王聰賢╱攝影)

被問到要冠什麼頭銜比較好，林逸心直覺答「監製、一草仙仙創辦人」，其實在這兩個之外，她還是法律顧問、音樂創作人、DJ、鼓手、建築與生活風格雜誌撰稿人，她拍紀錄片、她下田採稻、她有個台灣酒夢想。

在這一切背後，林逸心還是腦瘤術後餘生者，四次手術剝奪了她一些能力，可是她沒有喪氣停滯：「畢竟我死了幾次，對於我好奇的事情多一點點努力，也許會幫到人、幫這個世界。」

集眾多斜槓於一身

林逸心才忙著監製的電影「老狐狸」上映宣傳，新的籃球紀錄片要開會，還有進行中的「創造世代」紀錄片，轉頭又為日式tapas餐廳設計pairing酒單，期間還抽空去盯酒米採收，準備下一年度的清酒。包包裡放著漂亮裙子，視場合、身分要換裝。

林逸心最初是進音樂圈，大學時就接觸到音樂圈與侯孝賢 班底。但做著做著，她發現，著作權是怎麼回事？前輩在那個年代對於著作權為何會無能為力？

出身法律世家，林逸心卻發現連父親這麼資深的律師都聽不懂她想要捍衛的是什麼，所以她決定「替有才華的人做橋」，赴紐約從頭學起智慧財產權，在即將面臨25歲時，從感性的創作轉向極度理性。她說：「我是稀有種，電影圈裡做創作還去讀法律，大概就是我。」

音樂入行，轉向法律，林逸心卻在紐約最後兩年開始幫建築雜誌擔任特派記者，甚至畢業後繼續到中國撰寫建築相關文章，直到寫稿又寫到有倦怠感時，被朋友拉去做旅館開發，跑全中國的旅館、住宿、豪宅、villa，去調研、看地，跟地方領導談執照，這個工作充分利用了她所有斜槓，包括做電影、拍廣告、留學的經驗。

天降腦瘤 人生重啟

在北京 時，林逸心跨海在做法律顧問業務，第一部就是魏德聖的「海角七號」。這部片的成功，讓她感覺台灣國片市場似乎有起色，加上開始有電影原創基金，台灣有製片在找她了。

還在猶豫，2012年回台過年，林逸心感覺身體不舒服，竟是腦袋正中長了一顆瘤，緊急開刀，前後總共連動三次手術。她撩起左側頭髮，指著一塊凸起，那是人工的。

那時她32歲。因為開左腦，醒來後，所有的英、日、法文都要重新學。醫生鼓勵她，細胞會再長，在開完腦的六個月黃金期裡重新學就好，而且就像幼兒學語，速度很快的。

語言可以重建，在北京的經營呢？林逸心說：「累積這麼多都要放掉，人生35歲之前的規畫全部打掉重來，但我活過來了。」

林逸心回到台北，既然中、西醫都建議她放下勞心的法律工作，「貪生怕死」的她決定只做老客戶的法顧，開始斜槓去做電影、紀錄片，還創作了「孤味」同名電影歌曲歌詞，入圍金馬獎。

沒想到，39歲時，監製的「孤味」剛殺青，林逸心人工骨的顯微螺絲移位，造成太陽穴附近發膿，又要再次開刀。

上一次，她寫了厚厚四封信的遺囑，這一次已簡化到一張A4紙交代，還很黑色幽默地請來攝影師拍遺照，拜託人家幫她把腫脹的左臉修好看一點，並且不忘帶一張霧峰農會的酒粕面膜，「我想要被瞻仰遺容時還是美的，皮膚不要太差，禮儀師比較好畫」。

這一次，她又平安歸來，林逸心說：「我一直在懸崖邊，一直被接住。」雖然至今要復健，24小時的耳鳴、易暈眩，颱風來時會聽不到，右手右腳動作慢，不能打鼓、打碟了，視力還有嚴重色差，「世界的形狀一樣，但顏色不一樣了，我又活過來了」。

林逸心以自身經驗分享：「對於我好奇的事情多一點點努力，也許會幫到人、幫這個世界。」(記者王聰賢╱攝影)

替媽媽找回外公的葡萄

在39歲那一刀之前，林逸心不是想到自己的遺願，反而問爸媽有沒有什麼願望，她想幫忙完成。

媽媽的願望和外公的葡萄園有關。林逸心的外公本在宜蘭頭城種白葡萄，但外公早逝後，葡萄樹也在三、四年間一起死了，一株都留不住，聽母親形容葡萄樹的樣子，林逸心說：「好啊，我來找找看吧。」

剛好她在兩次開刀之間，有三年常往返巴黎，對葡萄酒有些了解。所以在39歲這一刀之前一個月，老友工頭堅辦「酒鬼巴士」活動，林逸心就開心地參與了中部團，在連喝兩天準備要放棄時，突然在最後一天早上看到接近媽媽形容的品種。有些計畫就要開始了。

林逸心說，明明台灣有很好的原料、有會被日本 挖角的釀酒人，為什麼台灣酒一直沒被重視呢？日本傾全國之力在推銷日本酒，連影集、漫畫都在推波助瀾，所以台灣人才會追日威、余市，為什麼台灣做不到呢？

「我說了一輩子的故事，陪伴那麼多紀錄片，要不要幫酒說故事？我認識的都是會說故事的人，可以分一點點力氣嗎？」於是在她帶著威士忌聖經和酒粕面膜進醫院，再次從手術後醒來，便打電話給工頭堅：「我有醒過來，我想往酒這裡去。」

「很像做電影監製，串連的是酒農、釀酒師、酒廠，我又有法律的背景，我梳理很多事，又像在拍紀錄片，這樣的內容是可以往國外去做對話。」林逸心說，如果有一天要組成台灣的釀造國家隊，總得知道怎麼選，「這個夢很大，有沒有辦法在十年內做完？因為我有力氣維持腦部清醒大概也就是十年。」

至少，今年第二年已有成績，合作的釀酒師去年收到花蓮壽豐1噸可做酒米的吉野1號，與桃園酒廠合作產出1000瓶的「天衡清酒」，一舉獲得亞洲清酒大賞。

「拿到那個獎，我跳起來，感覺很像拿到金馬獎。」林逸心笑說，酒很好、量很少，根本來不及上架，但她相信這是一個鼓勵、一個引子，吸引更多人願意投入，當台灣酒的產業做起來，甚至能帶動部落青年返鄉。

年輕人要在維持生計外 多多學習

林逸心現在身上的斜槓，一是電影監製，電影占了她60%的勞力時間，法律業務大概還有20%，剩下的就是餐飲服務相關，而這同時，她還去考了蘇格蘭愛丁堡威士忌學院的認證，「我慢慢調整我的時間分配，往酒這裡來」。

職涯很精采，林逸心保持熱情：「我跌跌撞撞，生病、創作枯竭的時候，或者是對於社會失語時，我還是維持生存跟生活的平衡。」這也是她想對年輕人說：「先把自己打開吧，在年輕的時候，放手去學習，除了維持生計外，要想辦法學習，臉皮厚一點。」