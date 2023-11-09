馮嘯儒談智慧經營 「綠電交易」化解碳焦慮

陽光伏特家共同創辦人馮嘯儒。 （記者林俊良／攝影）

台灣碳權交易所今年8月正式掛牌成立，預計明（2024）年首季揭露碳費徵收標準，並於明年上半年開放國內碳權交易，而台灣企業也將面臨全新的經營管理挑戰，若無法達到供應鏈減碳 要求標準，輕則掉單，嚴重則可能遭市場汰除。

新世代變革 追求淨零

台灣首家取得再生能源售電業執照業者陽光伏特家執行長馮嘯儒表示，面對新世代的變革，企業普遍存在「碳焦慮」，經營管理團隊應多元考量因應新趨勢，其中綠電交易市場也可以是解方，透過採購綠電取得憑證（每1000度綠電使用，國家再生能源憑證中心會核發一張綠電憑證），降低本身外購電力碳排。

據悉，碳權交易所成立旨在協助台灣企業接軌國際碳權市場，面對全球淨零減碳趨勢所帶來的挑戰，包含區域經濟體制訂的碳關稅、全球永續供應鏈市場等，而碳權交易所以推動自願減量交易制度為主，藉由自行或聯合提出自願減量專案申請，並協助企業取得碳權額度。

馮嘯儒指出，針對企業方面，碳權交易所現階段能做的事是諮詢服務，對於經營團隊就是多一個資 訊來源管道，然而更大的挑戰在於，當面臨供應商和法規要求減碳時，碳權交易能否即時提供台灣企業所需要的減碳量體，是值得長期關注的重點。

售電業助攻 落實ESG

馮嘯儒進一步指出，面對此一「碳焦慮」，建議企業經營管理團隊也同步尋求綠電交易市場的解方，考量國內綠電供給量能日益增加，再生能源售電業可以根據企業自身狀況，即時提供減碳幫助。

執行上，企業可透過購買綠電或碳權達成減碳目的，就綠電而論，台灣政府目前實施電證合一制度，也因此若要取得綠電憑證的最有效方式，就是透過採購綠電，企業能同時獲得綠電及憑證，而憑證可視為使用綠電的身分證明，有效降低企業範疇二的外購電力碳排來源。

馮嘯儒表示，若就碳權而論，購買或取得碳權的形式有多種，但概念上大可這樣理解為「碳權交易實質上購買的是額度和權益，用於降低企業本身碳排」，此一方式不同於綠電交易是買到電力本身。

馮嘯儒認為，無論企業要透過哪種方式來達到減碳目的，都必須先積極了解碳權交易所的標準以及購買綠電的遊戲規則，因此企業要落實ESG與供應鏈減碳要求，不僅是高階經理人必須參與，包括法務、人資、採購都會涉足到相關事務，確實會增加經營管理的複雜性，但這也正考驗著各家公司的管理能力是否足夠。