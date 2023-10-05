大宇資董事長凃俊光 遊戲業迎AI應用浪潮

大宇資董事長凃俊光。（本報系資料庫）

隨著AI 浪潮席捲全球科技業，遊戲產業也同步受惠。事實上，遊戲產業很可能是當前使用AI技術最深的產業，也是受惠最大的產業，目前台灣不少遊戲商均開始導入AI技術，運用於遊戲美術圖片生成、遊戲程式偵錯、廣告行銷以及強化玩家消費點等領域，藉此提高經營效率。

大宇資董事長凃俊光指出，觀察當前所有可能應用AI技術的產業及其發展，唯有遊戲業可以說是最廣泛使用AI技術的產業，而且未來極有可能還會出現更多新的應用方式，包括遊戲的製作過程及公司營運都會持續發展更新的模式。因此，形容遊戲商是站在AI應用的浪潮上一點都不為過。

資源整合 縮短開發時程

凃俊光進一步表示，AI技術方興未艾，應用也會愈來愈廣泛，台灣遊戲商相當適合使用將AI技術融入於企業經營中，主要原因在於台廠過去開發遊戲產品時，留下大量的遊戲美術原圖，只要將這些原圖輸入到AI伺服器內，透過AI工具進行機器學習後，就能生成新的遊戲美術圖片。

據悉，目前台廠大多已開始與Nvidia、AMD等AI晶片 商合作，並將AI技術以及大量美術原圖整合到自行開發的軟體工具，進行遊戲美術圖片生成，如此一來，約可減少二至三倍的遊戲美術場景開發時間。

凃俊光舉例說明，公司旗下恐怖遊戲《女鬼橋》使用傳統人工美術製圖，當時遊戲開發共花了三年左右的時間才完成，如今新款恐怖遊戲《咒》則首度導入AI技術，遊戲開發時間則僅需要一年半，可大幅縮減產品面市所需要的時程。

善用數據 進行精準行銷

此外，遊戲商資料庫中的原圖也有機會再度使用於AI學習之用。以大宇資為例，目前共有超過5000萬張美術原圖可供給AI做為資料庫與學習，現階段大宇資AI團隊共有150人，每天均透過不斷下達指令來訓練AI工具，遊戲場景建模速度已獲得飛躍性成長。

雖然目前AI技術在遊戲產業中，用於生成遊戲美術圖片占大多數，但也有看見AI技術用於大量統計、蒐集、分析資訊等方面，藉此讓遊戲商能達到精準行銷，精準投放行銷費用，減少無謂的廣告花費。

凃俊光認為，總結而言，遊戲產業可說是AI應用的鼻祖，從最早期遊戲產品中與玩家互動的AI就是其中一例，時至今日，AI應用的面向更加多元，不再只是應用在與玩家互相進行遊戲，甚至可以運用在公司的經營管理中，對提高經營效率有很大的貢獻，並進一步節省人力、降低企業成本。凃俊光表示，未來AI應用勢必會無所不在，並且持續在企業的經營管理中扮演重要角色。