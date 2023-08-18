名廚江振誠 淬煉一生懸命的終極美感

《工作美學》是江振誠暌違7年，全心投入的第三本最新力作。（記者沈昱嘉／攝影）

繼2013年出版《初心》、2016年推出《八角哲學》後，國際名廚江振誠暌違7年的第三本書《工作美學》，日前在台北舉辦新書發表會，首度完整公開他徹底實踐30多年的工作美學心法—全心、全情投入所愛之事，自然的煥發出光輝與美感。新書發表會現場同時邀請江振誠的好友與新書合作夥伴，「美食加」創辦人高琹雯、晶實科技共同創辦人蔣雅淇、天下文化主筆吳錦勳、「究方社」創意總監方序中一同出席。

國際名廚江振誠（前排中）新書《工作美學》於誠品信義店舉辦新書發表會。（記者沈昱嘉／攝影）

《工作美學》邀請知名視覺設計師方序中操刀，平裝版採裸背穿線裝幀方式，將手感與溫度藏於細節之中。（記者沈昱嘉／攝影）

江振誠首先用「回望」與「前瞻」剖析自己關於「工作」的書寫：「《初心》是碰到挫折之後，回頭去尋找當初的熱忱；《工作美學》比較像是《初心》的進階版，是向前看、去正視工作，讓大家在工作上找到目標、找到美感。」江振誠深信：「工作跟生活是沒辦法分開的，工作不該是妨礙生活，也不該是消磨生命。」

3年10萬字 思索工作的美感

江振誠是台灣首位於《米其林指南》拿下星級肯定的主廚，並兩度獲得《時代》雜誌讚譽為「印度 洋上最偉大的廚師」。他2010年在新加坡 以自己的名字，開設了「Restaurant ANDRÉ」，不但接連入選全球最佳50大餐廳，更於2016年摘下米其林二星； 2014年他決定回到台灣，創設「RAW」，成為他向世界推廣台灣味的起點。

「所謂『工作美學』，雖有『美學』二字，但是我並不談論高深的哲學理論，而是強調在工作中呈現美感。」江振誠思索：「究竟什麼樣的做法、什麼樣的邏輯、什麼樣的觀點，可以把工作變成一件有美感的事情，進而沉醉在工作，愛上自我成長的喜悅？」

江振誠表示，《工作美學》像是《初心》的進階版。（記者沈昱嘉／攝影）

江振誠這本《工作美學》的寫作期長達3年，內容多達10萬字，他在序言中特別提及出版此書的起心動念：「這些年我發現，不少人並沒有將工作當成是一種可以享受挑戰、刺激自己成長的機會，希望離它愈遠愈好。在這個過勞、低薪的年代，過去那種無條件熱愛工作，甚至『一生懸命』的動人氣魄，似乎已經愈來愈少見。而努力追求自己生命成長、承擔起人生責任、為理想燃燒的種種堅持，也變成一種奢望、空談？」

「我不是很認同這種態度，更覺得這類『不想努力』、『憎恨工作』的狀態需要改變，這也是我在《初心》及《八角哲學》出版了多年之後，現在想要談談『工作美學』的緣由。」

4大修練 5面向談工作美學

江振誠在書中大量援用了在新加坡「Restaurant ANDRÉ」，以及台北「RAW」兩家餐廳的經驗，透過五個面向—「減法：堅定的意」、「流雲：溫度的手」、「痴迷：詩意的心」、「平衡：理性的腦」、「視野：創造的眼」，來闡述他對於「工作美學」的種種體悟與思考，強調在日常中進行意、手、心、眼四大修練。

江振誠坦言，自己在工作時是完全處於一種非常興奮的狀態。誠如他在書中的描述：「好像小時候打電動，不僅怎麼打都不會累，反而愈打愈興奮，愈打愈入迷。而工作為什麼不能如此？打電動也會碰到挑戰，會卡關、會game over，正是因為這些，你反而會拿出一切本領對付大魔王，闖過一關又一關，這過程是刺激而興奮的」。

「我覺得工作本身其實就是打電動，一旦按下啟動鍵，就無法停下來，而且愈做愈興奮，忘了一切。我太太說我是工作狂，我的朋友說我對料理痴迷，因為工作對我來說，是完美而幸福的事，我享受工作的當下，而且『當下即是』。」

媒體常常探討的「工作與生活如何平衡」的議題，對江振誠來說，這個命題也是不存在的。「工作與生活並沒有分別與對抗性，如果把工作當成一件『美的志業』，就不會只有賺錢這種無奈的對價關係。當我們進入『我的工作是在做美的事情』的狀態，它就不會是負面事物，就是正向、飽含能量的自我成長。」

江振誠認為：「一直以來，我做任何事情，都要求自己竭盡全力做到最好，不要70分、80分，而是追求120分，You just make it all the way，要做，就做到最好，不給自己任何理由。工作美學即是一種全心、全情投入所愛，自然的煥發出光輝與美感。」

江振誠發表會後親自為讀者簽名，宛如粉絲見面會。（記者沈昱嘉／攝影）

好友眼中 在他身上沒有框架

在好友眼中與合作夥伴眼中，江振誠更是分分秒秒都在追求美感的人。高琹雯指出：「Chef就是把他的創作、他的生活、他的工作，全部都歸結到一件事情上面，就是『美學』。這個『美學』也成為他的內心一個非常強烈的動機。」蔣雅淇表示：「Chef做起事來，就是完全沒有要放過自己，沒有要放過別人，可是當大家都不輕易放過，一起共創出來的，就是一輩子、最美好、最難忘的故事。」

擔任《工作美學》一書採訪工作的吳錦勳說：「Chef給我一種很神奇的矛盾感。他是非常有明星氣質的主廚，但是當他坐下來跟我聊的時候，卻讓我非常強烈地感覺到，他有一種哲學家的氣質。每一句話、每一個字都經過審慎打磨，讓時間的流速產生一種不可思議的、質感上的轉換。」

吳錦勳表示：「聽Chef講話其實非常享受，讓我好像是踏上一段非常具有哲思的思辨之旅。我們一般人覺得非常需要去區分界線的東西，到了他身上，好像都不需要任何框架的限定。」

負責《工作美學》封面與內頁設計的方序中則表示：「做這本書的過程，讓我慢慢認識Chef、也慢慢認識自己。不論他是我學習的對象也好，要求很高的『大魔王』也好、總是給予大家光芒跟智慧也好；他真的是個非常特別的存在。」