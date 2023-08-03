我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

抗癌如人生重考 「犀利」女星朱芯儀進化3.0

記者杜沛學／台北3日電
朱芯儀大病一場後，變成更成熟的「3.0版本」。(記者沈昱嘉／攝影)
朱芯儀大病一場後，變成更成熟的「3.0版本」。(記者沈昱嘉／攝影)

朱芯儀將罹患乳癌治療的心路歷程，出書「保留那個快樂的自己」分享，接受專訪時提到，情緒壓力、累積負面心情是罹患乳癌的原因之一，她經常把事攬在身上，不想麻煩別人，認為不開心的事「說出來也沒用」，被誤會也懶得解釋，「時間可以證明一切，相處久了就會知道我是怎樣的人。」

像是演出「犀利人妻」時，朱芯儀飾演小三，戲裡戲外都被討厭，甚至傳出被同劇演員排擠，她認為：「這部戲其實幫我很多，大家會有角色投射也很正常，（被誤會）這種事，『人不是我殺的』，海水退了就知道誰沒穿褲子。」後來她跟當年誤解她的胡小禎也成為朋友，「會是朋友的人，繞一圈還會是朋友 ，如果別人不願意理解，我說破嘴他們也不會相信。」

尤其當媽後，朱芯儀壓抑的狀況更嚴重，因為會盡力想讓孩子覺得自己是情緒穩定的大人，但大嘆實在很難，「哪有『優雅的媽媽』這種事情？」且大兒子是「高需求寶寶」，讓她當新手媽媽就心力交瘁，坦言一度不敢生第2胎，笑說：「你看我兩個兒子差了快5歲，就知道我想晚一點再生。」不過她也認為，有個「高需求寶寶」不是壞事，「會對其他辛苦的媽媽更有同理心。」

朱芯儀形容現在是「3.0」版本，1.0版的她有話直說，別人聽來可能會感覺她說話帶刺；2.0版變得圓融一點，但太壓抑、有點委屈，就算有負擔也會扛起來、吞下去，卻很不甘願；3.0版，也就是大病一場後的朱芯儀，變得更成熟，不會過度迎合別人，也懂得不失禮地拒絕，但也不自私。因此她形容，生這場病，有如上天給了她一次「人生重考」的機會，學會了如何消化、面對負面情緒。

上一則

姥姥家的故事(上)

下一則

小提琴比賽

延伸閱讀

廣末涼子前夫發聲了 控小王「沒道歉」不索賠原因曝光

廣末涼子前夫發聲了 控小王「沒道歉」不索賠原因曝光
情纏4年…吳謹言遭爆同居「延禧攻略」男星

情纏4年…吳謹言遭爆同居「延禧攻略」男星
胖到被笑像灌香腸…台女星狠甩9公斤 躍升人間芭比

胖到被笑像灌香腸…台女星狠甩9公斤 躍升人間芭比
陳建州撤回民事訴訟 改對女星「大牙」提刑事告訴

陳建州撤回民事訴訟 改對女星「大牙」提刑事告訴

熱門新聞

舊金山市場街上的同志大遊行隊伍。（本報系資料照片）

一個美麗城市的陷落（上）

2023-07-29 02:02
葉懿瑩∕圖

問世間，情是何物

2023-07-27 02:02

美國求職大不同

2023-07-27 02:08

洗碗機的體悟

2023-07-30 02:00
楊德昌(左)、舒國治同在《牯》片屏東糖廠的現場，1990年。（王耿瑜／攝影）

憶楊德昌

2023-07-28 09:00

小費的反思

2023-08-01 02:03

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成