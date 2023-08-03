抗癌如人生重考 「犀利」女星朱芯儀進化3.0

朱芯儀大病一場後，變成更成熟的「3.0版本」。(記者沈昱嘉／攝影)

朱芯儀將罹患乳癌治療的心路歷程，出書「保留那個快樂的自己」分享，接受專訪時提到，情緒壓力、累積負面心情是罹患乳癌的原因之一，她經常把事攬在身上，不想麻煩別人，認為不開心的事「說出來也沒用」，被誤會也懶得解釋，「時間可以證明一切，相處久了就會知道我是怎樣的人。」

像是演出「犀利人妻」時，朱芯儀飾演小三，戲裡戲外都被討厭，甚至傳出被同劇演員排擠，她認為：「這部戲其實幫我很多，大家會有角色投射也很正常，（被誤會）這種事，『人不是我殺的』，海水退了就知道誰沒穿褲子。」後來她跟當年誤解她的胡小禎也成為朋友，「會是朋友的人，繞一圈還會是朋友 ，如果別人不願意理解，我說破嘴他們也不會相信。」

尤其當媽後，朱芯儀壓抑的狀況更嚴重，因為會盡力想讓孩子覺得自己是情緒穩定的大人，但大嘆實在很難，「哪有『優雅的媽媽』這種事情？」且大兒子是「高需求寶寶」，讓她當新手媽媽就心力交瘁，坦言一度不敢生第2胎，笑說：「你看我兩個兒子差了快5歲，就知道我想晚一點再生。」不過她也認為，有個「高需求寶寶」不是壞事，「會對其他辛苦的媽媽更有同理心。」

朱芯儀形容現在是「3.0」版本，1.0版的她有話直說，別人聽來可能會感覺她說話帶刺；2.0版變得圓融一點，但太壓抑、有點委屈，就算有負擔也會扛起來、吞下去，卻很不甘願；3.0版，也就是大病一場後的朱芯儀，變得更成熟，不會過度迎合別人，也懂得不失禮地拒絕，但也不自私。因此她形容，生這場病，有如上天給了她一次「人生重考」的機會，學會了如何消化、面對負面情緒。