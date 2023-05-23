台灣第1件月亮褲 掀起月經「紅色革命」

嘉曜醫材創辦人陳苑伊。（記者陳正興／攝影）

這是兩位對生理用品十分狂熱的女子，從自身需求出發的創業故事。台灣嘉曜醫材創辦人陳苑伊、史文妃遍尋各種機能材質，成功研發出台灣第一件吸血內褲「月亮褲」，帶給女性更好的經期生活體驗。2018年開賣以來，不僅快速打入台灣知名連鎖藥妝通路，且已熱賣超過30萬件，還外銷到日本 市場，寫下台灣生理用品新里程碑。

談起創業之初，陳苑伊說，兩人都是「織品界、醫材界」的小白，一個學的是工業設計，一個學的是媒體廣告，卻憑藉著對生理用品和月經知識的狂熱，走上創業之路。兩人在台灣月經杯募資計畫中相識，當時陳苑伊負責月經杯的產品設計，史文妃則是專案經理，兩人在合作案中培養革命情感，讓她們有了創辦公司的想法。

「月經杯被視為二級醫療器材，不得在網路上販售。但其實它的性質和衛生棉條很像，因此我們在公共政策參與參與平台提出議題，希望讓月經杯可以在電商販售。」陳苑伊說。

當時大家對月經杯這樣的生理用品還很陌生，討論內容有許多的錯誤和偏頗，陳苑伊和史文妃通常會在網路快速的回應，把產品的正確知識與原理推廣出去，不僅使得相關議題獲得6,000多個關注，同時也成功推動法規的修改。

看見藉由倡議與推動，造成社會上觀念這麼大的轉變，陳苑伊和史文妃深受感動，但如何讓這樣的改變延續下去？「我們兩個都想著，如果不再多做點努力，未來可能會後悔。所以約定好，給彼此三年的時間，嘗試看看能走到哪裡？」陳苑伊說。

挺進日本市場 引發熱烈回響

兩人在2017年攜手成立嘉曜醫材，以「月亮褲」和「谷慕慕」為兩大事業核心，其中，「月亮褲」在2018年推出，是台灣第一個吸血褲品牌。所謂吸血褲是結合衛生棉的褲子，可以直接吸收經血，除了讓使用者不用擔心因為經期要來不來、要走不走而造成的外漏問題，也能輕鬆減少拋棄式生理用品的使用量。

陳苑伊和史文妃兩人沒有紡織品也沒有醫材用品的相關背景，一開始找布料的時候，單單尋找「吸濕力」強的布料，就被五花八門的機能布給弄得眼花撩亂，兩個人從做中學，加上一路碰上不少熱心的布料、加工廠商給她們寶貴意見，台灣第一件吸血內褲就這樣誕生了。月亮褲正式開賣的第一天即開出紅盤，第一批貨3500件在三天內銷售一空，這是她們從未想過的成績。

緊接著2019年「月亮褲」挺進日本市場，不僅進入日本伊勢丹等百貨通路，且是日本第一個吸血內褲品牌。陳苑伊與史文妃十分幸運的碰上了超給力的日本代理商，伊勢丹是日本坪效最高的高檔百貨，這樣的效應很快擴散出去，目前「月亮褲」在日本常駐通路已有117個，同時也掀起日本市場廣大回響與討論，並吸引愈來愈多日本吸血褲品牌加入市場。

「谷慕慕」則是鎖定月經教育 ，包括出版台灣生理用品發展歷程專書《從零開始打造月經平權》、每個月定期舉辦月經主題的「月月聚 」 實體聚會、出版月經生命教育書《來去子宮！青春期初經寶典》，及開辦亞洲第一場以月經為名的派對「月經狂歡節」，邀請社會大眾重新看待月經、理解月經和討論月經。

舉辦實體聚會 激盪多元觀點

「我們是先決定做月經教育，之後才發展出月亮褲的品牌。」陳苑伊說。「谷慕慕」團隊成立的最初目標就是希望為台灣社會帶來一些對月經的新觀點，因此團隊在去年舉辦第一屆的月經狂歡節，這不僅代表在台灣人們如何看待月經，也希望讓國際社會知道台灣對月經觀念的進步，透過現場的藝術作品展示、生理用品的發展歷程、以及舞台活動、講座對大眾發聲，讓大家感受到月經不是一個嚴肅的議題，它可以很歡樂，很開心、很日常。

「谷慕慕」團隊去年出版《從零開始打造月經平權》、《來去子宮！青春期初經寶典》，陳苑伊說，書籍出版的目的不是像教科書一樣宣導月經的正確知識，而是在裡面融入多元觀點，包含對月經的看法，月經不該只是從醫學上的角度來探討，而應該有更多感受性的、個人化的，每個人對月經的理解跟認識，都應回歸到自身。同時試圖創造出理想的、給下一代的月經教育教材。

怪咖雙人組 因「月經」攜手創業

「如果不是因為月經這件事情，我們兩個完全都不是彼此朋友圈會出現的人。」嘉曜醫材創辦人之一的陳苑伊談起自己與另外一位創辦人史文妃的個性，忍不住笑著說。

陳苑伊一頭短髮，喜歡騎重機、聽黑死金屬樂，偏愛黑色，陽剛個性外顯，被她暱稱為「妃妃」的史文妃，一頭浪漫的波浪長髮，喜歡穿著粉嫩色系的衣服，是個性柔美的女性。兩個人雖個性差異大，卻在「月世界」裡找到彼此的熱情與交集。

陳苑伊和史文妃一開始都是衛生棉條的資深愛用者，陳苑伊因為使用衛生棉會有搔癢、破皮、起疹子的困擾，20歲就開始使用衛生棉條，使用後才發現原來經期可以不用那麼辛苦的擔心皮膚過敏與外漏，甚至經期還可以和同學一起到墾丁衝浪，讓她讚嘆原來用對生理用品可以為生活帶來如此大的自由度。

而在月經杯的集資活動中認識史文妃，才發現兩人對月經及經期用品都很狂熱，「我們都戲稱自己是月經界的宅宅，每次市場上出現什麼新用品，就會很興奮的討論、試用。」陳苑伊說。

兩人決定攜手創業後，由陳苑伊負責商品設計，史文妃負責品牌推廣，在她們帶領下的「谷慕慕」團隊，也是一支十分特別的隊伍。

「谷慕慕團隊裡的每個人都有其獨特的樣子，這麼多的怪人結合在一起碰撞出來的火花十分有趣，我很欣賞怪人，因為我自己也是怪人，對我來說，這是不無聊、很獨特的意思。」陳苑伊說。

由於谷慕慕的主要工作是做月經以及生理用品的教育推廣，不論是活動舉辦或是出版品構思都需要創意、沒有框架的人才，正因為這個團隊帶來豐沛、不同角度的觀點跟力量，同時兩個創辦人也提供空間作各種發展與多元嘗試，才讓「谷慕慕」團隊能不斷創造出新驚喜。

例如去年月經狂歡節，團隊打造一個企鵝形象的陰部企鵝總管，這是谷慕慕第二本書籍《來去子宮》裡頭的角色，他的誕生是因為完整的陰蒂型態長得像是一隻企鵝，透過可愛的企鵝外觀，拉近民眾對月經知識的興趣，也成功推廣多元的衛教知識。

專利反摺邊工法 環保又便利

陳苑伊和史文妃對於生理用品十分挑剔，也因為這一份熱情和執著，研發出吸濕力強、輕薄又不厚重的吸血褲，其強大的產品競爭力，關鍵在於月亮褲使用獨家專利反摺邊工法，可防止經血由車縫線滲出而外漏，同時採用抑菌、易去汙材質，讓消費者好洗又不易滋生細菌，環保兼具便利性。

陳苑伊和史文妃一開始約了廠商選擇產品布料時，只和對方說，「我要吸濕排汗的布料」，結果對方指著牆邊一整排的布說，這些都是，你要哪一種？她們這才發現，原來機能布的種類繁多且複雜。

好不容易選定布料，兩人的預算只夠打樣出兩件樣品，一件需要放在公司存檔，另一件兩人就輪流試穿，以對產品做分析與改進，「都聽別人形容感情好的朋友是穿同一條褲子長大的，但那真的沒有什麼，因為我和史文妃是穿同一條內褲創業的。」陳苑伊笑著說。

經過反覆測試，最後兩人選擇台灣製的登山級專業機能布料，不僅重疊數層輕薄柔軟機能材料，穿起來像一般內褲，又像嬰兒紙尿布般吸水散濕氣，長時間保持乾爽，而且選用的長效抑菌紗不論洗衣機機洗或是手洗，都能長期抑制細菌滋生。

「從2018年推出月亮褲，直到現在為止，我們都還敢說自己是全世界最輕薄舒適的月經褲。」陳苑伊說。台灣是全球最主要的機能纖維布料供應國，從原料、紡紗、織布到成衣的技術不僅領先且相當成熟，月亮褲以輕薄不厚重、材質柔軟、親膚服貼這三個項目為指標，經過長達一年半測試，強大的產品力不僅成功打入國內市場，甚至在外銷日本後，吸引40多家知名廠牌仿效，讓更多女性可以選擇在生理期來時，無需墊衛生棉就能出門。

嘉曜醫材雖然是新創公司，卻是少數一開始創立就有營利的公司，「我們從成立第一年公司就有獲利，主要因產品一直都有不錯的銷售成績。」月亮褲去年總銷售件量約15萬件，營收 規模約8,000多萬，今年銷售可望達20萬件，將挑戰年營收破億的重要里程碑。

設計到製造 統統是MIT

嘉曜醫材開發出台灣第一件吸血內褲-月亮褲，幫助不敢使用侵入式生理用品的朋友使用月亮褲，透過重疊數層輕薄柔軟機能材料設計，讓消費者穿起來像一般內褲，又像嬰兒紙尿布般吸水散濕氣，長時間也能保持乾爽，除了抗菌除臭材質不易產生異味，更是MIT機能材料，訴求透氣舒適。

新北市政府表示，女性一生中約有2,600天與需生理期共處，嘉曜醫材以「讓女孩們重新看待生理期，每個月都Good Moon Mood」為己任，希望帶著台灣女孩們找到最能讓自己生理期輕鬆自在的方式。以「運動月亮褲」商品參與2020年新北市群眾募資計畫，商品從設計到製造100% Made in Taiwan，擁有車縫反摺、反摺邊工法兩項獨家專利，邊線保護不外漏以及服貼立體剪裁，透過愛自己進而愛地球，可省下二座101的棉棉垃圾量。

創新設計及環保永續實踐讓「嘉曜醫材」榮獲2022年新北精典獎-新創績優企業，創辦人史文妃與陳苑伊一路走來希冀讓社會改變對月經的認識的理念，亦獲得大眾肯定。